Siessen a tankolással, holnap emelkedik a benzin ára

Szerdától bruttó 3 forinttal emelkedik a benzin nagykereskedelmi ára, a gázolaj ára továbbra is változatlan marad, ami a beszerzési árat illeti – írja a Holtankoljak.hu.

Ma, 2026.01.13-án az alábbi átlagárakon tankolhatnak az autósok. A 95-ös benzin ára 556 forint literenként, változatlan maradt, a gázolja literenkénti ára 1 forinttal 568 forint/literre emelkedett. A fenti benzinár holnap tovább emelkedhet – figyelmeztet a portál.

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>