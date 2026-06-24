Soha nem láttak még ilyet a Velencei-tavon – de nem fog sokáig élni a rekord

Szerda reggel 7 órakor megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon, az agárdi vízmérce jelenleg 52 centméteren áll – tájékoztatta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

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Siklós Gabriella elmondta, hogy a vízügyes szakemberek által a helyszínen észlelt vízállásról van szó, amely alacsonyabb, mint a 2022 szeptemberében mért érték, ami 53 centiméter volt. Megjegyezte, hogy a korábbi napokban is volt olyan mérés az agárdi vízmércén, amely 52 centimétert mutatott, ám azt nem szélcsendben rögzítették, ezúttal viszont nem volt légmozgás, vagyis ez tekinthető hivatalosnak.

A szóvivő kiemelte, hogy

„ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz”,

várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán.