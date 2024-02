Sok Fidesz-szavazó kiborult a kegyelmi botrány miatt

A Publicus Intézet adatai szerint megmozgatta a Fidesz szavazótáborát a kegyelmi ügyből kipattant botrány, amely Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit volt igazságügyminiszter politika karrierjének vetett véget.

Kapcsolódó cikk Lemondott Novák Katalin és Varga Judit Ahogy várni lehetett, szombaton délután lemondott Novák Katalin köztársasági elnök és Varga Judit.

A közvélemény-kutató intézet egy nemzetközi kutatás részeként vizsgálta a magyarországi pártpreferenciákat február 13-a és 20-a között, tehát a köztársasági elnök lemondása utáni időszakban.

Kapcsolódó cikk Az ügyvéd, aki észrevette a kegyelmi ügyet A vidéki kisvárosban élő ügyvéd napja ugyanúgy indult, mint az elmúlt években bármikor.

A Népszava a felmérés eredményeiről azt írja, a Fidesz támogatottsága a teljes népességben 2-3 százalékponttal csökkent a Publicus előző, januári méréséhez képest, ami 150-225 ezer választó elvesztését jelenti. A bizonytalanok száma ugyanennyivel növekedett, a többi párt számai lényegében változatlan maradtak.

A Publicus Intézet adatai is azt mutatják, hogy a Fidesz táborát sokkolta az ügy – mondta Pulai András, az intézet vezetője. Beszélt arról is, hogy Az adatfelvétel nagyjából végigkövette a turbulens időszakot. Ezért nem arról van szó, hogy a felmérés idején a „tudás leülepedett volna a választókban” vagy arról, hogy ez a néhány százezres veszteség „beépült, megcsontosodott” eredmény lenne. A változás azonban így is jelentős ilyen rövid idő leforgása alatt.