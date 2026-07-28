Sorcsere történt a kormány kulcsintézményének igazgatóságában

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára? Merre tart az állampapírpiac? Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

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