Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

76 utassal a fedélzetén landolt a vasárnapi mentesítő járat Budapesten. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalon írt tájékoztatása szerint a Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hozták haza.
Hétfőn már újabb két mentesítő járat közlekedik az ománi főváros és Budapest között. A tárcavezető tudatta:
„a két járattal 180-an térnek haza: 23-an, akik Ománban rekedtek, 157-en pedig, akiket Dubaiból viszünk át Maszkatba.”