Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

76 utassal a fedélzetén landolt a vasárnapi mentesítő járat Budapesten. Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter közösségi oldalon írt tájékoztatása szerint a Rijádból indult repülőgéppel a Szaúd-Arábiában, Bahreinben és Kuvaitban rekedt honfitársainkat hozták haza.

Hétfőn már újabb két mentesítő járat közlekedik az ománi főváros és Budapest között. A tárcavezető tudatta: