Sosem látott mennyiségű kokainszállítmányt foglaltak le a magyar hatóságok

A feketepiacon 15 milliárd forintot érne.

Itthon sosem látott mennyiségű, 522 kilogramm, Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel – írja a 24.hu a rendőrség keddi sajtótájékoztatója alapján.

A cikk szerint Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta: a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette tavaly novemberben arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek.

A kokain egy banánszállítmányban lapult
Fotó: DepositPhotos.com

A portál szerint  a konténerek november 17-én érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra, vonatra rakodva, hat, míg Romániába, kamionnal, tizennégy konténer. A KR NNI a felderítés érdekében közös, határokon átívelő akcióba kezdett, a német, cseh és szlovák társszervekkel valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV). Bár a korábbi röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben hétezer banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab, fóliába csomagolt kokaintömböt.

A cikkből kiderült, az Országos Rendőr-főkapitányság, a NAV és a KR NNI közös munkacsoportot hozott létre, aminek eredményeképpen tavasszal egy újabb kokainszállítmányt sikerült lefülelni. Egy Aradról visszaérkezett konténerben összesen 72 kilogramm kokaint találtak, amelynek feketepiaci értéke 2 milliárd forint. A főosztályvezető közölte, hogy folyik a nemzetközi nyomozás az elkövetők kézre kerítése érdekében, de ezek dél-amerikai bűnszervezetek, így a tettesek elfogása rendkívül összetett folyamat – írta a portál. Csupor szerint az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem.

