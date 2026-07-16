Spórolt az MTVA: idén 6 milliárdot fizet a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

„A közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól. A szerződés összértéke 6 milliárd forint szemben az előző évi 10 milliárd forinttal” - írta a Telex kérdéseikre válaszolva az MTVA sajtóirodája.

Értelmezésük szerint „a megállapodás jelentős megtakarítás mellett garantálja a magyar labdarúgás kiemelt eseményeinek széles körű, ingyenes elérhetőségét az M4 Sport adón”.

A korábbi szezonokban több szakmai kritika is érte az MTVA-t amiatt, hogy irreálisan sokat fizet a közvetítési jogokért, és így burkoltan ezen a csatornán keresztül is milliárdokkal támogatja az állam a magyar futballklubokat. Az MTVA-t a Telex megkérdezte arról is, szerintük keresni vagy bukni fognak ezen a hatmilliárdos üzleten, és hogy szerepfelfogásuk szerint kötelessége-e a közmédiának a magyar profi foci támogatása, de ezekre a kérdésekre nem kaptak választ.

Az Orbán-kormányok elmúlt 16 évében folyamatosan egyre több pénz áramlott a magyar labdarúgásba. Arról a szakértők véleménye is megoszlik, hogy mindez mennyire érte meg – írta a Telex.