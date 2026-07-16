1p
Közérdekű MTVA Sport

Spórolt az MTVA: idén 6 milliárdot fizet a magyar focimeccsek közvetítési jogaiért

mfor.hu

Tavaly ez az összeg még megközelítette a 10 milliárd forintot. 

„A közmédia vezetése egyéves megállapodást kötött a magyar profi labdarúgás 2026–2027-es idényének közvetítési jogairól. A szerződés összértéke 6 milliárd forint szemben az előző évi 10 milliárd forinttal” - írta a Telex kérdéseikre válaszolva az MTVA sajtóirodája.

Értelmezésük szerint „a megállapodás jelentős megtakarítás mellett garantálja a magyar labdarúgás kiemelt eseményeinek széles körű, ingyenes elérhetőségét az M4 Sport adón”.

A korábbi szezonokban több szakmai kritika is érte az MTVA-t amiatt, hogy irreálisan sokat fizet a közvetítési jogokért, és így burkoltan ezen a csatornán keresztül is milliárdokkal támogatja az állam a magyar futballklubokat. Az MTVA-t a Telex megkérdezte arról is, szerintük keresni vagy bukni fognak ezen a hatmilliárdos üzleten, és hogy szerepfelfogásuk szerint kötelessége-e a közmédiának a magyar profi foci támogatása, de ezekre a kérdésekre nem kaptak választ.

Az Orbán-kormányok elmúlt 16 évében folyamatosan egyre több pénz áramlott a magyar labdarúgásba. Arról a szakértők véleménye is megoszlik, hogy mindez mennyire érte meg – írta a Telex. 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A vonat tetejére felmászni életveszélyes, drónokat is bevet a MÁV

A vonat tetejére felmászni életveszélyes, drónokat is bevet a MÁV

Hegyi Zsolt: így is figyelik majd a nagy kiterjedésű vasúti területeket.

Elindult: ebben a városban nem lesz tüzijáték

Veresegyházon megszavaztatták: nem lesz augusztus 20-i tűzijáték.

A jövő héten is összeül a parlament, rendkívüli ügyekben

A jövő héten is összeül a parlament, rendkívüli ügyekben

Hétfőre és keddre is, azaz július 20-ra és 21-re is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta szerdán délelőtt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter a házelnöknél. 

Két NAV-vezetőt is menesztettek

Két NAV-vezetőt is menesztettek

Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) – értesült a hvg360.

Amerika újabb diadala: rekordhosszú lehet a szünet a foci-vb döntőjében

Amerika újabb diadala: rekordhosszú lehet a szünet a foci-vb döntőjében

A vasárnapi labdarúgó-világbajnokság döntőjének félidei szünete várhatóan 20–25 percig tart majd.

Kiszúrták Orbán Viktort a dallasi stadion lelátóján, nem egyedül nézte a vb-elődöntőt

Kiszúrták Orbán Viktort a dallasi stadion lelátóján, nem egyedül nézte a vb-elődöntőt

Családi körben tekintette meg a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjét Orbán Viktor, Magyarország korábbi miniszterelnöke.

A Tisza egyik legfontosabb választási ígéretéről tárgyal ma a kormány

A Tisza egyik legfontosabb választási ígéretéről tárgyal ma a kormány

Szerdán egésznapos kormányülést tartanak a miniszterek.

444: Farkas Örstől értesült először az ukrán pénzszállítók ügyéről a TEK volt főigazgatója

444: Farkas Örstől értesült először az ukrán pénzszállítók ügyéről a TEK volt főigazgatója

A 444 birtokába jutott egy jegyzőkönyv Hajdu János gyanúsítotti meghallgatásáról az „ukrán aranykonvoj” ügyben.

Lett beugró Balásyék helyére, negyedannyi pénzből hozhatják ki az augusztus 20-i ünnepséget

Lett beugró Balásyék helyére, negyedannyi pénzből hozhatják ki az augusztus 20-i ünnepséget

A Balásy-féle Lounge Event 17,5 milliárdos árával szemben az utolsó pillanatban kiírt új tenderre beugró egyedüli jelentkező kihozná 4 milliárdból a „csökkentett műszaki tartalmú” állami ünnepséget.

Hivatalos: 16 kekva szűnik meg, Áder Jánosé is köztük van

Hivatalos: 16 kekva szűnik meg, Áder Jánosé is köztük van

Kedd este megjelent azoknak a közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) a listája, amelyek július 31-től biztosan megszűnnek.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja

Amerikai részvények vásárlása otthonról: hatalmasat bővült az OTP online befektetési platformja


Megváltoztak a tőzsdézési szokások.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG