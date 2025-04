Strandolna a hosszú hétvégén? Itt már megteheti

Online Klasszis Klub élőben László Csabával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Szegeden 3 strand közül is választhatunk május elsején, hiszen a Napfényfürdő Aquapolis mellett a Partfürdő és a Szíksósfürdői Strand is nyitva lesz.

Budapest és Pécs is népszerű.

Bükfürdőn is a fokozatos nyitás mellett döntöttek idén. A szezonálisan üzemelő medencék közül jelenleg a négy évszak medencék, az aquafitness medence és a Maci pancsoló üzemel. Május 17-én tervezik megnyitni a tanmedencét (kis úszót) és a szív medencét, a strand többi medencéjének és a csúszdáknak a nyitása később várható.

Budapest talán legnépszerűbb strandja a margitszigeti Palatinus már a húsvéti hétvégére megnyitotta az ún. Margaréta medencét. Kültéren úszhatunk is hiszen mind a tanmedence, mind az úszómedence üzemel. Május 17-én nyit a kültéri gyerekmedence és az élménymedence, 31-én a strandmedence és két termálmedence. Június 14-től kapcsol teljes fokozatra a fürdő, ekkortól érhető el a hullámmedence és a csúszdák.

A jelek szerint kedvezően alakul az időjárás, mert ahogy a termalfurdo.hu gyűjtéséből kiderül, a május 1-i hétvégén több fürdő is megnyitja a strandját, illetve a szezonálisan üzemelő medencéit.

