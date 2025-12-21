2p
Közérdekű Gyermekvédelem Pintér Sándor Sulyok Tamás

Sulyok Tamás is megszólalt a gyermekvédelemről

mfor.hu

A 444 megpróbálta megszólaltatni Sulyok Tamást, amikor az államfő elment Óbudára, hogy a gyermekotthonként is funkcionáló Csalogány óvodában és iskolában ajándékokat adjon át.

A Sándor-palota sajtóosztályának egyik munkatársa közölte azonban, hogy az esemény nem sajtónyilvános, írják meg kérdéseiket és „az elnök úr megválaszolja”. A 444 a kérdéseket és válaszokat teljes terjedelemben közli.

Sulyok Tamás Magyar Péterék gyermekvédelmi tüntetéséről:

A politikai véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezés jogának gyakorlása a működő demokrácia és a jogállam része, amíg alkotmányos kereteken belül történik.

A december 11-én a Sándor Palota által kiadott sajtóközleményben Sulyok Tamás arról ír, hogy a gyermekekkel szembeni bűncselekmények elítélésében, az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében nemzeti egyetértés van. A 444 azt kérdezte, hogy az elmúlt hetek híreit látva mit gondol Sulyok Tamás, kinek a felelőssége, hogy nem sikerült megóvni az állami gondozásban vagy javítóintézetekben lévő gyerekeket és fiatalokat?

A válasz:

A kiadott államfői közlemény ezzel összefüggésben megfogalmazta: “a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő – állami és nem állami – szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök.

Ezek alkalmazásával minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és – legfőképpen – hatékony megelőzése megtörténjen.“

Közben mi is beszámoltunk arról, hogy újabb gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek, akiknek a száma már kilencre emelkedett.

 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tüntetnek holnap a kisfuvarozók, Lázár Jánosék szerint hangulatkeltés folyik

Tüntetnek holnap a kisfuvarozók, Lázár Jánosék szerint hangulatkeltés folyik

Az útdíjak megemelése ellen az M0-áson szerveződik a tüntetés. Lázár János minisztériuma szerint viszont megállapodás született, csak a karácsony előtti nyugalmat akarják megzavarni a fuvarozók.

A mai napot még bírjuk ki, de holnaptól már rövidülnek az éjszakák

A mai napot még bírjuk ki, de holnaptól már rövidülnek az éjszakák

December 21-e a téli napforduló napja, vagyis ezen a napon a legrövidebb a nappal és a leghosszabb az éjszaka.

Nincs vége: újabb gyanúsított a Szőlő utcában

Nincs vége: újabb gyanúsított a Szőlő utcában

A megalapozott gyanú szerint a napokban egy rendész bántalmazott egy fiatalkorút.

Nagyon kiverte a biztosítékot a betiltott Bors-kiadvány a kormánynál

Nagyon kiverte a biztosítékot a betiltott Bors-kiadvány a kormánynál

A Magyar Bírói Egyesület szerint az ország jogrendjét kérdőjelezi meg, aki a bírósági döntést nem veszi figyelembe.

Megszűnik a tb-kiskönyv – mit kell tenni?

Digitalizálódik a tb-kiskönyv is. Az Államkincstár megosztotta a tudnivalókat és a teendőket.

Van valami, amiben Ukrajna heteken belül az Európai Unió része lesz

Van valami, amiben Ukrajna heteken belül az Európai Unió része lesz

Két országgal bővül az EU-s roamingzóna.

Lecsapott a kormány Ruszin-Szendi Romuluszra, teljesen eltüntetik a honvédségből

Lecsapott a kormány Ruszin-Szendi Romuluszra, teljesen eltüntetik a honvédségből

Megszüntette Ruszin-Szendi Romulusz önkéntes tartalékosi jogviszonyát a Honvédelmi Minisztérium (HM) – közölte a hvg.hu érdeklődésére a tárca. A volt vezérkari főnökkel – közben a Tisza Párt kéviselőjelötjévé vált katonával – szemben Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter jelentett be korábban szankciós intézkedést.

Ha autót vezet, ezt látnia kell: olcsóbb, és új fizetős útszakaszok is lesznek jövőre

Az autósok nagy többsége még nem hallott arról, hogy jövőre olcsóbban is vezethet

Sok újdonságot hoz 2026 az autópályák használatában, új fizetős szakaszok és új kategóriák is lesznek, ezért nem szabad megszokásból megvenni a matricákat.

Áldozat

Magyar áldozata is van az ausztrál terrortámadásnak

Összesen 15 ember vesztette életét a vasárnapi merényletben.

Fokozódik a magyar-kínai légi barátság

Fokozódik a magyar-kínai légi barátság

Szijjártó Péter bejelentése szerint az Air China tavasztól a jelenlegi heti négy helyett naponta indít járatot Budapest és Peking között.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben


Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság (x)

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és k
Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt

Nagy változás jön az OTP-s vállalkozók számára karácsony előtt


Jön a Single Market a vállalatok számára is.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168