Sulyok Tamás is megszólalt a gyermekvédelemről

A Sándor-palota sajtóosztályának egyik munkatársa közölte azonban, hogy az esemény nem sajtónyilvános, írják meg kérdéseiket és „az elnök úr megválaszolja”. A 444 a kérdéseket és válaszokat teljes terjedelemben közli.

Sulyok Tamás Magyar Péterék gyermekvédelmi tüntetéséről:

A politikai véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezés jogának gyakorlása a működő demokrácia és a jogállam része, amíg alkotmányos kereteken belül történik.

A december 11-én a Sándor Palota által kiadott sajtóközleményben Sulyok Tamás arról ír, hogy a gyermekekkel szembeni bűncselekmények elítélésében, az elkövetők súlyos megbüntetésének szükségességében nemzeti egyetértés van. A 444 azt kérdezte, hogy az elmúlt hetek híreit látva mit gondol Sulyok Tamás, kinek a felelőssége, hogy nem sikerült megóvni az állami gondozásban vagy javítóintézetekben lévő gyerekeket és fiatalokat?

A válasz:

A kiadott államfői közlemény ezzel összefüggésben megfogalmazta: “a gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézményeket, az azokat fenntartó és felügyelő – állami és nem állami – szerveket, valamint az ott dolgozókat és döntéshozókat ugyanakkor minden szinten szigorú szakmai és jogi felelősség terheli, amelynek érvényesítésére a magyar jogrendben rendelkezésre állnak és rendeltetésszerűen működnek a megfelelő eszközök.

Ezek alkalmazásával minden esetben az érintett szakpolitikai szervek és hatóságok feladata, hogy megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények alapos kivizsgálása, kellő súlyú szankcionálása és – legfőképpen – hatékony megelőzése megtörténjen.“

Közben mi is beszámoltunk arról, hogy újabb gyanúsítottja van a Szőlő utcai ügynek, akiknek a száma már kilencre emelkedett.