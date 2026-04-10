Közérdekű Sulyok Tamás Választás 2026

Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

A választások rendjéről és a demokrácia ünnepéről írt a köztársasági elnök.

A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga

– indította péntek délelőtti üzenetét Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a választások előtt osztotta meg mondanivalóját az állampolgárokkal a közösségi médiában – számolt be róla a 24.hu.

Az államfő a bejegyzésében megismételte a választások időpontját (vasárnap), ismertette, hogy a szavazatokat 6:00 és 19:00 óra között adhatják le a választópolgárok, illetve figyelmeztetett rá, hogy a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19:00 óráig kell beérkezniük.

A köztársasági elnök a posztjában ezután jogelméleti megfontolásokat ajánlott a választópolgárok figyelmébe, miszerint „az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására”.

Sulyok kijelentette: az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben. Ennek megfelelően, mint írta „bátorít minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal”.

Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről! Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk, és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat

– fogalmazta meg a választásokkal kapcsolat intelmeit a köztársasági elnök.

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

Így szavazhatnak az orvosok és a kórházban fekvő betegek

A szavazójogával mindenki élhet.

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Lehet, hogy akár egy hetet is várni kell majd a választás végeredményére?

Ha szoros az eredmény, sokáig kell várni.

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

192 ezren már leszavaztak vasárnapra – el is kezdték az ellenőrzést

De kétszer ennyien jelezték, hogy szeretnének. Nekik a határidőkre és az időeltolódásra is figyelniük kell.

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utast kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

18 forinttal emelkedik a héten a gázolaj, és 3 forinttal a benzin ára. A védett árakat ez nem érinti. 

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), megjegyezve, hogy már több mint 610 ezren véglegesítették az szja-tervezetüket.  

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.  

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az plusz munkát adhat a szavazókörökben

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az pluszmunkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

