Sulyok Tamás is üzent a választóknak április 12-e előtt

A demokrácia egyik alappillére a szabad választás joga

– indította péntek délelőtti üzenetét Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a választások előtt osztotta meg mondanivalóját az állampolgárokkal a közösségi médiában – számolt be róla a 24.hu.

Az államfő a bejegyzésében megismételte a választások időpontját (vasárnap), ismertette, hogy a szavazatokat 6:00 és 19:00 óra között adhatják le a választópolgárok, illetve figyelmeztetett rá, hogy a levélszavazatoknak is legkésőbb vasárnap este 19:00 óráig kell beérkezniük.

A köztársasági elnök a posztjában ezután jogelméleti megfontolásokat ajánlott a választópolgárok figyelmébe, miszerint „az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek Magyarország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására”.

Sulyok kijelentette: az országgyűlési képviselők – szabad, általános és egyenlő választójogon, valamint közvetlen és titkos szavazáson alapuló – választásának napja 36 éve minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben. Ennek megfelelően, mint írta „bátorít minden magyar állampolgárt, hogy éljenek a választójogukkal”.

Döntsünk közösen a legjobb tudásunk és belátásunk szerint Magyarország jövőjéről! Ne feledjük, hogy egy nemzethez tartozunk, és jóval több köt össze minket, mint amennyi elválaszthat

– fogalmazta meg a választásokkal kapcsolat intelmeit a köztársasági elnök.