Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta Magyar Pétert

Sulyok Tamás személyes egyeztetésre hívta az április 12-i választásokon a parlamentbe jutott pártok vezetőit, vagyis Magyar Pétert (Tisza Párt), Orbán Viktort (Fidesz-KDNP) és Toroczkai Lászlót (Mi Hazánk). Méghozzá a szerdai napra. Ezt Facebook-oldalára írta ki az államfő.

A kormányalakítás folyamatában a köztársasági elnöknek kulcsszerepe van, erről bővebben itt olvashatnak:

A szerdai személyes találkozó pikantériáját az adhatja, hogy Magyar Péter már a győzelme óta többször is beszélt arról, hogy az államfő, miután összehívta az új Országgyűlés alakuló ülését, azonnal távozzon a hivatalából. Még mielőtt jogi úton eltávolítanák.