Súlyos adatszivárgás történt a Mango üzletláncnál, figyelmeztetést adtak ki a vásárlóiknak

Komoly adatszivárgás történt a Mango spanyol divatcégnél. „Az ügyfeleink biztonsága és adatvédelme iránti elkötelezettségünkkel összhangban a Mango tájékoztat, hogy az egyik külső marketingszolgáltatónk jogosulatlan hozzáférést kapott bizonyos személyes ügyféladatokhoz” – írta az ügyfeleinek egy október 15-én délután kiküldött levélben a spanyol üzletlánc.

A kiszivárgott információk a marketingkampányokban használt személyes elérhetőségekre korlátozódnak: név (a vezetéknevek nem kerültek nyilvánosságra), ország, irányítószám, e-mail-cím és telefonszám. A levél szerint minden továbbra is normálisan működik, és a Mango infrastruktúrája és vállalati rendszerei nem sérültek.

Banki adataid, hitelkártyáid, személyi igazolványaid/útleveleid, bejelentkezési adataid vagy jelszavaid semmilyen körülmények között nem kerültek veszélybe – nyugtatja az ügyfeleket a levélben a Mango.

Amint a Mango tudomást szerzett a helyzetről, azonnal aktiválta az összes biztonsági protokollt. A hatályos előírásoknak megfelelően és belső protokollt követve a Mango tájékoztatta a Adatvédelmi Ügynökséget és a hatóságokat.

A közleményt elővigyázatosságból adta ki a cég, amely azt javasolja minden ügyfelének, hogy figyeljen oda minden gyanús kommunikációra vagy szokatlan intézkedésre irányuló kérésre, akár e-mailben, akár telefonon keresztül.