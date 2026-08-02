2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Közérdekű Magyar Péter Megújuló energia Paks Válság Villamos energia

Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

mfor.hu

Aki nem engedelmeskedik, azt egyszerűen levágják az elektromos hálózatról az ipari szereplők közül.

Megjelent, valamint szombat este 19 órakor hatályba is lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. 

Válsághelyzetben

A Magyar Közlönyben látható, a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló meghatározott kormányrendelet módosítása alapján:

  • A nagyfogyasztók (0,5 MW felett) válsághelyzetben kötelezhetők fogyasztásuk csökkentésére, ezt teljesíteniük kell, kártérítési igényük nincs.
  • Ha a nagyfogyasztó nem csökkenti fogyasztását, büntetést fizethet (a különbözet 200%-os piaci áron), végső esetben lekapcsolható a hálózatról.

A Magyar Közlöny alapján az illetékesek több ponton módosították az úgynevezett Rotációs Kapcsolási Rendet (RKR) érintő jogszabályt is, mely dönt arról, hogy milyen sorrendben melyik fogyasztókat vagy földrajzi területeket lehet és kell szükség esetén lekapcsolni a hálózatról.

A telejs jogszabályt itt láthatja.

Magyar Péter vonatkozó bejegyzése pedig itt olvasható:
 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

Elkerülhetetlenné vált: itt a teljes leállás ideje Pakson Magyar Péter szerint

44 éve nem volt példa ilyenre, de vasárnap megtörténik.

Magyar Péter köszönetet mondott a nemzeti összefogásért

Magyar Péter köszönetet mondott a nemzeti összefogásért

A délután folyamán a feszült energiapiaci helyzet és a többszöri miniszterelnöki felszólítás is megtette a hatását: összeszámolni is nehéz, hány nagyfogyasztó cég és település jelentette be, hogy korlátozza az energiafelhasználását.

Vitézy Dávid energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

Vitézy Dávid energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be

A Magyar Közút is energiatakarékossági lépéseket vezet be a feszült energiapiaci helyzetben – erről írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken Facebook-oldalán.

Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

Magyar Péter: összeül a Védelmi Munkacsoport, kedden vagy szerdán állhat le a Paksi Atomerőmű

A jövő hét közepére jöhet el az a pillanat, amikor a 4. blokk termelése is leáll Paksnál a Duna alacsony vízszintje miatt.

Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

Közleményt adott ki Paks, szükség lesz a teljes leállításra

A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt – közölte az MVM Energetika Zrt. pénteken kora délután a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Elmaradhat a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

Elmarad a hétfői és a keddi parlamenti ülés, a rendkívüli helyzetben lépett a gödi akkugyár

A parlamenti ülés elhalasztását energiatakarékossági okokból kezdeményezi a Tisza-frakció. Közben újabb nagyfogyasztó lépett a rendkívüli időjárási körülmények miatt.

Ez még nem a vízhiányos időzak volt Szentendrén.

A vízhiánnyal küzdő szentendrei lakók használhatják az uszoda zuhanyzóit

A városvezetés úgy döntött, hogy a pismányi településrész vízhiány sújtotta utcáiban élők lakcímkártyájuk felmutatásával ingyen használhatják a V8 Uszoda zuhanyzóit – közölte Szentendre polgármestere a Facebook-oldalán.

Ég az erdő a Visegrádi-hegység egy részén.

Idehaza is erdőtüzet kellett oltani az éjjel

Tegnap késő délután kigyulladt a Visegrádi-hegység Sikárosi erdészház feletti része.

Vízosztás, palackokkal.

Szentendrén többezer ember maradt víz nélkül

Magyar Péter közlése szerint két tartálykocsival segít a honvédség.

Karácsony Gergely bejelentette, ha leáll Paks, lekapcsolják a díszkivilágítást Budapesten

Karácsony Gergely bejelentette, ha leáll Paks, lekapcsolják a díszkivilágítást Budapesten

Több mint 300 díszkivilágítással rendelkező épület van a fővárosban. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG