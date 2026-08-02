Súlyos a helyzet: már a kapcsolási rendet érintő módosítások is készen állnak

Megjelent, valamint szombat este 19 órakor hatályba is lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

Válsághelyzetben

A Magyar Közlönyben látható, a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről szóló meghatározott kormányrendelet módosítása alapján:

A nagyfogyasztók (0,5 MW felett) válsághelyzetben kötelezhetők fogyasztásuk csökkentésére, ezt teljesíteniük kell, kártérítési igényük nincs.

Ha a nagyfogyasztó nem csökkenti fogyasztását, büntetést fizethet (a különbözet 200%-os piaci áron), végső esetben lekapcsolható a hálózatról.

A Magyar Közlöny alapján az illetékesek több ponton módosították az úgynevezett Rotációs Kapcsolási Rendet (RKR) érintő jogszabályt is, mely dönt arról, hogy milyen sorrendben melyik fogyasztókat vagy földrajzi területeket lehet és kell szükség esetén lekapcsolni a hálózatról.

A telejs jogszabályt itt láthatja.

Magyar Péter vonatkozó bejegyzése pedig itt olvasható:

