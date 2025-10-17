Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szabadul vagyontárgyaitól az MNB-botrány egyik fő érintettje

mfor.hu

Somlai Bálint balatonföldvári ingatlanától vált meg.

Egy több mint 700 négyzetméteres balatoni nyaralótól is megvált Somlai Bálint néhány nappal a Magyar Nemzeti Bank körüli botrány márciusi kirobbanása után – értesült a HVG. A lap információi szerint az ingatlant az édesanyjának ajándékozta, de ezzel együtt holtig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztek a nevére.

Somlai Bálint az egykori jegybankelnök, Matolcsy György fiának, Matolcsy Ádámnak a baráti köréhez tartozó milliárdos vállalkozó. Somlai még 2020 októberében vásárolta meg azt a balatonföldvári üdülőt, amely közvetlenül a szülei kezében lévő lakóház mellett található. A földhivatali papírok alapján a telken egy új épületet is építettek 2023-ban, azaz feltehetően hosszú távon terveztek az összesen 719 négyzetméteres ingatlannal.  

A HVG viszont úgy értesült, hogy minössze néhány évig volt Somlai Bálint tulajdonában az ingatlan, 2025. március 28-án ugyanis – kilenc nappal az Állami Számvevőszék jelentésének megjelenése után – elajándékozta az üdülőt az édesanyjának.

Ezzel egy időben holtig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztek Somlai Bálint nevére.  

Direkt36 szerdai cikke alapján nem ez volt az egyetlen olyan ingatlan, amelytől a milliárdos vállalkozó azután vált meg, hogy kiderült: a jegybanki alapítványok nem megfelelően gazdálkodtak a rájuk bízott vagyonnal, a veszteség pedig akár több száz milliárd forint is lehet. Tihanyban például, a Balatontól mintegy 400 méterre fekvő, 1881 négyzetméteres telken álló ház és a közeli magánút szintén március 28-án került ajándékozással Somlai Bálint édesapjának nevére, Somlai Bálint holtig tartó haszonélvezeti jogával. Egy csaknem 150 négyzetméteres, II. kerületi, Vízivarosban lévő lakás pedig március 27-én teljes egészében a feleségéé lett.   

Az Állami Számvevőszék március 19-én kikerülő jelentése után a rendőrség hűtlen kezelés gyanújával indított nyomozást. 

