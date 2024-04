Szaftos részletek derültek ki egy sportpanamáról

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. vezetése 2022 februárjában feljelentést tett, miután Becsey Péter, az önkormányzati cég volt vezetője egy könyvvizsgálói jelentés szerint százmilliókat költött el tao-támogatásból külföldi utazásokra, hotelszámlákra, luxuscikkekre – írta meg a 24.hu.

Jó sokat költött

Fotó: Depositphotos A BRFK hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást az ügyben, miközben az önkormányzati cég kártérítési pert indított a kft. korábbi vezetőjével szemben.

Szurkolás közpénzből

A polgári perben tavaly szeptember óta háromszor hallgatták meg a 2021-ben menesztett sportvezetőt, áprilisban kétszer is beidézték, miután korábban több tárgyalási napon sem jelent meg.

Az OSC technikai vezetőjéről a bíróságon kiderült, hogy közpénzen járt Chicago Bulls kosárlabdameccsén, de arra nem emlékezett, hogy kivel. Római útjáról korábban azt állította, hogy egy szakemberrel közösen szállt meg egy ötcsillagos hotelben, de a számla alapján a két szobában öt Becsey lakott.

Előadta azt is, hogy egy eredményjelzőt vásárolt közel 7 millió forintért egy vízilabdatornán, így csak véletlenül kerülhetett egy Hublot luxusóra típusa és szériaszáma az elszámolásra. Egy velencei üzlet állítása viszont ez esetben is erősen megkérdőjelezi a szavait. Őrsi Gergely polgármester elmondta a hírportálnak, hogy hamis magánokirat felhasználása, illetve okirattal visszaélés gyanúja miatt is feljelentést tettek. Álláspontjuk szerint Becseyék törvénytelenül próbálták igazolni a pénzek felhasználásának jogszerűségét.