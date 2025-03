Szembeszél fújhat kedden a benzinkutakon

Ami azt jelenti, hogy továbbra is 599 forintos átlagáron tankolhatjuk a 95-ös benzint, és 611 forintos átlagáron a gázolajat. Ammenyiben a kutak érvényesítik a fenti 2-2 forintos emelést, úgy a fenti átlagárak egy kicsit emelkedhetnek.

Hozzátéve ugyanakkor, hogy ugyanilyen bejelentés látott napvilágot pénteken is, ennek ellenére a hazai kiskerárak változatlanok maradtak.

Újabb nagykereskedelmi árváltozást jelentettek be, miszerint a benzin és a gázolaj ára is 2-2 forinttal emelkedik keddtől – tette közzé a holtankoljak.hu.

Ahogy azt az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelezte, a szombati után a benzin és a gázolaj kedden tovább drágul. Kérdés, ezt most érvényesítik-e a kiskereskedők.

