Szentendrén többezer ember maradt víz nélkül

A kormányfő a Facebook-oldalára felrakott információban újra arra kért mindenkit, hogy senki ne locsoljon a következő napokban! Szentendre honlapján azt közölték, hogy az önkormányzat és a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (DMRV) önkorlátozásra figyelmeztető felhívásainak ellenére szerda éjszaka kétszeresére nőtt a vízfelhasználás Pismány felső részén. A víziközmű-szolgáltató víztermelő és vízelosztó kapacitásait meghaladó fogyasztás következtében Pismány településrészben, a Ribizli utca feletti területen csütörtök reggel ellátási zavarok jelentkeztek. Az ideiglenes ivóvíz ellátás érdekében a DMRV lajtokat helyezett ki Pismány több pontján.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy jelenleg az energiaszolgáltatás rendben üzemel. A Paksi Erőmű 2000 helyett 960 megawatton termel. A hálózat csúcsterhelése tegnap a tervezett alatt maradt 151 megawattal az önkéntes korlátozások miatt.

Kapcsolódó cikk Magyar Péter: teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt A kikapcsolási tervet is bekészítették.