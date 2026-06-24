Szép lassan közelít a hőkupola Magyarország felé

A tájékoztatás szerint a várható maximumhőmérséklet meghaladja majd a 30 Celsius-fokot Európában, ami több mint 350 millió embert, azaz Európa (leszámítva Törökország európai részét) kétharmadát jelenti.

Az AFP számításaiban szereplő adatok – amelyeket a hírügynökség a német meteorológiai intézet és az Európai Bizottság keretében működő Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre – JRC) munkájára alapozott – egyeznek a Klimadashboard osztrák nemkormányzati szervezet által közzétett adatokkal.

A 35 Celsius fok fölötti hőmérséklet 50 millió embert érint Franciaországban, és több mint 20 milliót Spanyolországban, de a kánikula nem kerüli el Belgiumot, Luxemburgot Hollandiát, Olaszországot és Magyarországot sem

- figyelmeztetett a hírügynökség, amely a számadatokat a Klimadashboardéhoz hasonló módon, a német meterológiai intézetet adatait alapul véve számította ki, a népsűrűség alapján.

Sok vizet kell inni

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David Jablonski, a Klimadashboard egyik munkatársa ugyanakkor a European Heat Tracker (Európai Hőségfigyelő) nevű weboldalán felhívta a figyelmet, hogy a modell körülbelül 6,5 kilométeres pontossággal rendelkezik, így nem veszi tekintetbe a nagyvárosokban jelentkező, hőszigeteknek nevezett mikroklimatikus jelenségeket, ezért az elemzés „feltehetően alábecsüli az ezeken a területeken élők hőségkitettségét”.

(MTI)