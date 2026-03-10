3p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Közérdekű 3-as metró 4-es metró Városi közlekedés BKV - BKK

Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

mfor.hu

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) március 11-én, szerdán megkezdi a Pay&GO bankkártyás fizetési pilotrendszer kiterjesztéséhez szükséges, új jegyérvényesítő készülékek telepítését a fővárosi metróhálózaton. Így a Pay&GO szolgáltatás április közepétől minden metróvonalon elérhetővé válik – közölte a BKK az MTI-vel kedden.

Mint írták, a Budapest Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik. Nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető. A bankkártya egyben az utazási jogosultság igazolására is szolgál, amelyet az ellenőrök készülékei képesek ellenőrizni a Pay&GO rendszerben történt vásárlás alapján.

Hozzátették: a hamarosan minden metróvonalon megjelenő Pay&GO fizetési lehetőség ma már nemzetközi szabványnak számít, világszerte több száz nagyváros alkalmazza.

A BKK tájékoztatása szerint az új jegyérvényesítő készülékeket szerdán kezdik telepíteni, és várhatóan négy hétig tart majd.

Tudatták azt is, elsőként az M2-es, ezt követően az M4-es, majd az M3-as metró állomásain jelennek meg az új validátorok, amelyek április közepéig inaktívak maradnak, így azokon nem lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni. Egy-egy állomáson jellemzően 2-5 új készüléket telepítenek, miközben a meglévő jegyérvényesítők egy része továbbra is elérhető marad, így az utasok a megszokott módon is érvényesíthetik papíralapú jegyeiket.

A Pay&GO-validátorok telepítésével párhuzamosan, március 9. és április 1. között leszerelik a metróállomásokon korábban telepített, BudapestGO-ban vásárolt jegyek érvényesítéséhez használt NFC olvasókat.

Közölték azt is, a most kiterjesztett pilot rendszer jegyvásárlást tesz lehetővé. A későbbiekben megvalósuló teljes körű Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatás viszont nemcsak az alkalmi utazók, hanem a rendszeresen közösségi közlekedést használók számára is többféle terméktípust – például bérleteket és kedvezményes konstrukciókat – kínál majd. Továbbá az alkalmi utazások során lehetővé teszi majd a költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását is.

Jelezték: a tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Folytatódik az adok-kapok, élesen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Folytatódik az adok-kapok, keményen üzent az ukrán külügyminiszter a magyar kormány lépésére

Ukrajna külügyminisztere szerint a törvénytelenség ördögi körébe süllyed Magyarország.

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Elárulta Szijjártó Péter, hogy eddig hány magyart sikerült kimenekíteni a Közel-Keletről

Már csaknem ezer embert hoztak a mentesítő járatokkal Magyarországra a háborús zónából – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Folytatódik az ukrán pénzszállítók ügye: rendeletben jelentette be a kormány az újabb lépést

Büntetőeljárást indít a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az ukrán pénzszállítók ügyében. Erről jelent meg egy rendelet a Magyar Közlönyben.

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Orbán Viktor máris kezdeményezte: feloldás és ársapka jöhet?

Az olajárrobbanást követően célkeresztben az energetikai szankciók feloldása és a benzinárak drasztikus ugrásának megakadályozása.

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Valami készül – olajsokk után jelentkezik Orbán Viktor

Brutális áremelkedést produkált éjjel az olaj világpiaci ára, Orbán Viktor emiatt  tanácsát is összehívta

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Sorra érkeznek a magyarokat kimentő járatok

Már több száz, a háború által sújtott térségben rekedt magyar repülhetett haza.

Barcikai választások: a Tisza vereségét hirdeti Orbán Viktor, pedig nem is indítottak senkit

A kormányfő a választás eredményéről fogalmazott különös bejegyzést.

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Büntetőeljárás indult a Magyarországon elfogott ukrán pénzszállítók ügyében

Túszejtés és vagyon eltulajdonítása miatt. 

Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

Elkészült a Tisza Párt országos listája, amit pénteken adtak le a választási irodának.

Újabb mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony, videót posztolt a kormány a pénzszállítók elfogásáról

Újabb mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony, videót posztolt a kormány a pénzszállítók elfogásáról

A Terrorelhárítási Központ felvételén a teljes rajtaütés látható.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168