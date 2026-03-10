Szerdától új eszközöket telepítenek a budapesti metrókban

Mint írták, a Budapest Pay&GO fizetési rendszer lényege, hogy a vásárlás és az érvényesítés egy lépésben, a bankkártya (vagy egyéb okoseszköz) jegyérvényesítő készülékhez történő érintésével együtt zajlik. Nincs szükség előzetes regisztrációra vagy alkalmazás letöltésére, sem papíralapú jegyre, az utazás azonnal megkezdhető. A bankkártya egyben az utazási jogosultság igazolására is szolgál, amelyet az ellenőrök készülékei képesek ellenőrizni a Pay&GO rendszerben történt vásárlás alapján.

Hozzátették: a hamarosan minden metróvonalon megjelenő Pay&GO fizetési lehetőség ma már nemzetközi szabványnak számít, világszerte több száz nagyváros alkalmazza.

A BKK tájékoztatása szerint az új jegyérvényesítő készülékeket szerdán kezdik telepíteni, és várhatóan négy hétig tart majd.

Tudatták azt is, elsőként az M2-es, ezt követően az M4-es, majd az M3-as metró állomásain jelennek meg az új validátorok, amelyek április közepéig inaktívak maradnak, így azokon nem lehet jegyet vásárolni és érvényesíteni. Egy-egy állomáson jellemzően 2-5 új készüléket telepítenek, miközben a meglévő jegyérvényesítők egy része továbbra is elérhető marad, így az utasok a megszokott módon is érvényesíthetik papíralapú jegyeiket.

A Pay&GO-validátorok telepítésével párhuzamosan, március 9. és április 1. között leszerelik a metróállomásokon korábban telepített, BudapestGO-ban vásárolt jegyek érvényesítéséhez használt NFC olvasókat.

Közölték azt is, a most kiterjesztett pilot rendszer jegyvásárlást tesz lehetővé. A későbbiekben megvalósuló teljes körű Pay&GO elektronikusjegy-szolgáltatás viszont nemcsak az alkalmi utazók, hanem a rendszeresen közösségi közlekedést használók számára is többféle terméktípust – például bérleteket és kedvezményes konstrukciókat – kínál majd. Továbbá az alkalmi utazások során lehetővé teszi majd a költési limitek – például napi vagy heti limitek – beállítását is.

Jelezték: a tervek szerint a bankkártyás fizetésen alapuló rendszer 2028-tól fokozatosan a teljes budapesti és agglomerációs közösségi közlekedési hálózaton megjelenhet.