Szétosztott 500 milliót a Szerencsejáték Zrt., vajon kiknek jutott belőle?

Adományok és támogatások.

A HVG írta meg, hogy a Szerencsejáték Zrt. leánycége, a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. szeptemberben és októberben több mint félmilliárd forintnyi adományt és szponzorációs pénzt osztott szét. 

Szeptermberben  összesen 232,5 millió forintot juttatott a vállalat 11 kedvezményezettnek. A legtöbb pénzt, 50 millió forintot az Erős Táncért Alapítvány kapta, ami a Forte Társulatot is működteti. 36,5 millió forinttal egy romániai cég, a Ride More Events SLR került a második helyre. A listán szerepelnek még többek között Zoób Kati divattervező cégei, valamint a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is. Ahogy azt lapunk korábban megírta, a fideszes és KDNP-s képviselőkből álló Parlamenti Imacsoportot működtető Magyar Parlamenti Imacsoport Alapítványnak 8 millió forint jutott.

Októberben nettó 280 milliót osztott ki a vállalat, a  legtöbb pénzt, 80 millió forintot a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kapta, ami az első polgári körből, az Orbán Viktort is tagjai között tudó Szövetség a Nemzetért Polgári Körből nőtte ki magát. A második helyre a Békemenetek élén is feltűnő Pataky Attila P. Management nevű cége került, miután októberben összesen 75 millió forintnyi szponzorációban részesült az Edda énekesének vállalkozása. A HVG szerint nem ez az első ilyen alkalom: Pataky 2021-ben és 2023-ban is 80-80 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt.-től.

