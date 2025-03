Szigorúan ellenőrzött otthonfelújítások: kemény figyelmeztetést küldött a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szigorúan ellenőrzi és alapos kockázatelemzésnek veti alá azokat a vállalkozásokat, amelyek a vidéki otthonfelújítási programhoz bocsátanak ki számlákat – közölte az adóhatóság pénteken az MTI-vel.

Mint írták, az elmúlt két hónapban a NAV folyamatosan vizsgálta a pályázatokhoz benyújtott számlák valódiságát, sokszor a helyszínen is, ahol a pályázatot benyújtó magánszemélyektől is érdeklődött a beruházás körülményeiről, a számlakibocsátók tényleges munkavégzéséről. Közben pedig az adóhatóság több céget is azonosított, amelyek ténylegesen nem működnek, pusztán számlát állítanak ki, abban bízva, hogy a támogatás igénybevételéhez elég csupán a formai feltételeknek megfelelni.

A kifejezetten az otthonfelújítási támogatások jogtalan igénybevételére létrehozott cégek elhitették a pályázati rendszerben járatlan, sokszor halmozottan hátrányos körülmények között élő magánszemélyekkel, hogy a pályázat elnyeréséhez nem kell a munkákat ténylegesen elvégeztetni, mert azt nem ellenőrzik, elég csak a számlákat benyújtani. A tájékozatlan magánszemélyeknek pedig csak a pályázati pénzek töredékét ígérték közreműködésük fejében – olvasható a közleményben.

Az adóhatóság kiemelte, hogy a Magyar Államkincstárral együttműködve valamennyi pályázatot alapos kockázatelemzésnek és szigorú ellenőrzésnek vet alá, ha pedig a számlák hiteltelenségét állapítja meg, azt minden esetben jelzi a kincstárnak, így a támogatás

„semmiképpen nem landolhat illetéktelen kezekben”, továbbá minden ilyen esetben feljelentetéssel él a társaságok ügyvezetői és a velük együttműködésben eljáró szervezőkkel szemben.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az együttműködés a csaló cégekkel, az azokat képviselő „felhajtókkal” jelentős kockázatokat hordoz magában a pályázóknak is, a jogtalanul benyújtott támogatási igény jogkövetkezményeivel ugyanis az érintett magánszemélyeknek is számolniuk kell.

A vidéki otthonfelújítási támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb hárommillió forint.

