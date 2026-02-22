Bejelentették: nincs hadikölcsön, lesz viszont blokkolás, amíg csak kell

Magyarország blokkolja majd az uniós külügyminiszteri tanácsülésen a következő, 20. szankciós csomag elfogadását egészen addig, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást Magyarország irányába – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter saját facebook oldalán, miután beszámolt az Energiabiztonsági Tanács ülésén elhangzott részletekről.

A politikai zsarolással egy 1000 forintos benzinárat és ellátási zavart akartak elérni az ukránok a miniszter szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel jelentette be váratlanul, hogy Ukrajna miatt ülést hívott össze. Azóta a kormányfő is megszólalt az ülésen elhangzottakról. Elmondta: nincs hadikölcsön Ukrajna számára. Amíg nem küldik az olajat a vezetékeken, addig Magyarország nem járul hozzá a kölcsönhöz – ismertette közösségi oldalán a kormányfő.