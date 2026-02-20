3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Közérdekű Olaj Orosz-ukrán konfliktus Szijjártó Péter

Szijjártó Péter: addig Ukrajna nem férhet hozzá a hadikölcsönhöz, amíg nem indul újra az olajszállítás

mfor.hu

Folytatódik a Barátság kőolajvezeték ügye, a külgazdasági és külügyminiszter üzent Ukrajnának.

Mátészalkán beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról, hogy az ukrán kormány Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot annak érdekében, hogy olajellátási zavart állítsanak elő és ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt, de „mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját”. Szijjártó szerint Ukrajna megsértette az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, ezért Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós kölcsönt.

„Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállításokat Magyarország irányába, addig tehát Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarországra Ukrajna felől, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt” – ismételte el többször a miniszter.

Az Európai Parlament nemrég hagyta jóvá a 90 milliárd eurós hitelhez szükséges jogszabályokat Ukrajna 2026–2027-es támogatására.

A kölcsönről tavaly decemberben kötöttek elvi megállapodást az állam- és kormányfők az Európai Tanácsban. Orbán Viktor és 26 társa egyhangúlag kimondta, hogy az „Európai Tanács megállapodott 90 milliárd” eurónyi hitelről Ukrajnának, de ennek nem lesz pénzügyi hatása három tagállamra, köztük Magyarországra, a többiek pedig megerősített együttműködést használnak a kölcsönhöz. A tagállamok egy csoportjára szabott módszer használatát már januárban jóváhagyta az EP – írja a Telex. 

Az EP közleménye alapján a javaslatokat a tagállami miniszterek Tanácsának is meg kell szavaznia. Itt a háromból kettőnél elég lesz a minősített többség, de a hétéves költségvetés rendeletét csak egyhangúlag módosíthatják.

Magyarul nem elég, hogy Orbán Viktor elvben átengedte, a magyar kormánynak ezt jogilag is meg kellene erősítenie azzal, hogy elfogadja.

Magyarország pár napja úgy döntött, hogy addig nem szállít gázolajat Ukrajnába, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Azóta már az Európai Unió álláspontja és az Adria vezetéket üzemeltető Janaf reakciója is megérkezett.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még három évig tarthat a háború? Reagált az ukrán elnöki tanácsadó

Még három évig tarthat a háború? Reagált az ukrán elnöki tanácsadó

A háború rendezésének kérdésében emlékezni kell arra, ki az agresszor, azok az orosz ultimátumok pedig elfogadhatatlanok, amelyek Ukrajna még nagyobb területének megszállására vonatkoznak – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kyodo News japán hírügynökségnek adott interjújában, amelyet az Ukrinform állami hírügynökség szemlézett pénteken.

Mindkét magyar munkás meghalt az osztrák gyárban történt balesetben

Mindkét magyar munkás meghalt az osztrák gyárban történt balesetben

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében meghalt két magyar munkás az ausztriai Leoben-Donawitzban – közölte pénteken a stájerországi tartományi rendőrség.

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Itt a válasz, amit a magyar kormány hiányolt: reagált Brüsszel a Barátság kőolajvezeték ügyére

Az Európai Bizottság az ellátásbiztonság megőrzését és a feszültség csillapítását tekinti elsődleges célnak a Barátság kőolajvezeték leállása és a Magyarország, illetve Szlovákia által Ukrajna felé felfüggesztett dízelszállítások nyomán kialakult helyzetben.

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

Pontot tett a találgatások végére Magyar Péter, kiderült, hogy ki lehet a Tisza miniszterelnök-jelöltje

A Tisza Párt elnöke erről a közösségi oldalán adott hírt.

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Ezért sietett haza Orbán Viktor: új terminál épül Ferihegyen

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója és a VINCI Airports elnöke, valamint François Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója is jelen voltak azon az ünnepélyes alapkőletételen, amellyel elkezdődött a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, harmadik termináljának építése – közölte a Budapest Airport.

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Reagáltak Lázár Jánosék, tényleg nagy eladásokra készül a minisztérium

Megerősítette az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM), hogy a következő hónapokban értékesítenék a budapesti pályaudvarok környékén lévő egykori vasúti területeket. Állításuk szerint az ebből szerzett pénzt a budapesti pályaudvarok felújítására szeretnék költeni.

Figyelem: toxin van ebben a tápszerben, nem szabad odaadni a babáknak

Figyelem: toxint találtak egy tápszer összetevőjében

Anyatej-kiegészítőt hívott vissza a Danone. Elővigyázatossági intézkedést hoztak.

A magyar euróról és a rendeleti kormányzásról kérdeztük Gulyás Gergelyt

A magyar euróról és a Dunaferr megmentéséről is kérdeztük Gulyás Gergelyt

Rendeleti kormányzásról, az euró bevezetéséről és két nagymúltú magyar cég eladásáról érdeklődtünk a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

A vállalkzók újsabb NAV változtatással szembesülnek

A vállalkozók újabb NAV-változtatással szembesülnek

Csütörtöktől mindenki számára elérhető az egyéni vállalkozók új elektronikus bejelentőfelülete, a Vállalkozói Ügysegéd.

Megkezdték a magyar stratégiai kőolajkészlet egy részének a feloldását

Az Energiaügyi Minisztérium államtitkára posztolta ki közösségi oldalán. 

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168