Szijjártó Péter: addig Ukrajna nem férhet hozzá a hadikölcsönhöz, amíg nem indul újra az olajszállítás

Mátészalkán beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken arról, hogy az ukrán kormány Brüsszellel és a magyar ellenzékkel összejátszva a Barátság kőolajvezeték blokkolásával zsarolja Magyarországot annak érdekében, hogy olajellátási zavart állítsanak elő és ezer forintra növeljék a benzinárat a választások előtt, de „mi nem engedünk ennek a zsarolásnak, nem támogatjuk Ukrajna háborúját”. Szijjártó szerint Ukrajna megsértette az Európai Unióval kötött társulási megállapodását, ezért Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurós kölcsönt.

„Mindaddig, amíg Ukrajna blokkolja a Barátság kőolajvezeték működését, mindaddig, amíg Ukrajna nem indítja újra a kőolajszállításokat Magyarország irányába, addig tehát Ukrajna nem férhet hozzá a 90 milliárd eurós hadikölcsönhöz. Mindaddig, amíg nem indul újra az olajszállítás Magyarországra Ukrajna felől, addig Magyarország blokkolja az Ukrajna számára kifizetendő 90 milliárd eurós hadikölcsönt” – ismételte el többször a miniszter.

Az Európai Parlament nemrég hagyta jóvá a 90 milliárd eurós hitelhez szükséges jogszabályokat Ukrajna 2026–2027-es támogatására.

A kölcsönről tavaly decemberben kötöttek elvi megállapodást az állam- és kormányfők az Európai Tanácsban. Orbán Viktor és 26 társa egyhangúlag kimondta, hogy az „Európai Tanács megállapodott 90 milliárd” eurónyi hitelről Ukrajnának, de ennek nem lesz pénzügyi hatása három tagállamra, köztük Magyarországra, a többiek pedig megerősített együttműködést használnak a kölcsönhöz. A tagállamok egy csoportjára szabott módszer használatát már januárban jóváhagyta az EP – írja a Telex.

Az EP közleménye alapján a javaslatokat a tagállami miniszterek Tanácsának is meg kell szavaznia. Itt a háromból kettőnél elég lesz a minősített többség, de a hétéves költségvetés rendeletét csak egyhangúlag módosíthatják.

Magyarul nem elég, hogy Orbán Viktor elvben átengedte, a magyar kormánynak ezt jogilag is meg kellene erősítenie azzal, hogy elfogadja.

Magyarország pár napja úgy döntött, hogy addig nem szállít gázolajat Ukrajnába, amíg az ukránok nem indítják újra a kőolajszállítást a Barátság kőolajvezetéken. Azóta már az Európai Unió álláspontja és az Adria vezetéket üzemeltető Janaf reakciója is megérkezett.