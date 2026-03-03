1p
Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni.

Korlátozottan megindult a forgalom az Egyesült Arab Emírségek repülőtereiről, a Flydubai délután már Magyarországra is járatot indít – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy az éjszaka folyamán tovább folytatódtak az iráni csapások az Öböl-térség egészében. „Több főváros is hangos volt a robbanásoktól, ráadásul újabb amerikai nagykövetséget vettek célba iráni drónok, ezúttal Rijádban” – közölte.

„A légterek többsége továbbra is zárva van, a Qatar Airways továbbra sem tud információt adni az újraindulásról, viszont jó hír, hogy az Egyesült Arab Emirátusok repülőtereiről – még ha korlátozottan is, de – megindult a forgalom” – húzta alá. „A Flydubai mai menetrendjében kora délutáni indulással már budapesti járat is szerepel, mellyel a már jeggyel rendelkező utasokat szándékoznak hazahozni” – folytatta.

„Az Emirates is elkezdett járatokat teljesíteni, több magyar állampolgár el is utazott különböző európai célállomások felé” – tette hozzá.

(MTI)

