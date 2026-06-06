1p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Közérdekű Nemzetközi futball Sport Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik gólját választották az idény legszebbjének a Liverpoolnál

mfor.hu

Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden. A találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával. A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

Az összes, versenyben lévő találatot itt nézheti meg.

Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál. Pénteken pedig egy Varga Barnabásnak adott gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a magyar labdarúgó válogatott 2:1-es győzelmet aratott Finnország ellen barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hamarosan rázúdul a tömeg a vasútra, így készül a MÁV

Hamarosan rázúdul a tömeg a vasútra, így készül a MÁV

Június 20-án indul a főszezoni, nyári menetrend. A nyári balatoni közlekedés pedig több vonatot és egyben nagyobb kapacitást is jelent.

Eltörölt egy fontos korlátozást a szociális és családügyi miniszter

Eltörölt egy fontos korlátozást a szociális és családügyi miniszter

Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyermekek támogatását illetően – jelentette be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

Jöhet a közmédia teljes átalakítása

Jöhet a közmédia teljes átalakítása

Ezt Magyar Péter jelentette be egy nappal azt követően, hogy felmondott az MTVA vezérigazgatója, Papp Dániel.

Az akkumulátoripari szabályozás szigorítása mellett állt ki a Magyar Mérnöki Kamara

Az akkumulátoripari szabályozás szigorítása mellett állt ki a Magyar Mérnöki Kamara

A kamara álláspontja szerint a kormány által előkészített intézkedések – köztük az országos ellenőrzési terv, a kiemelt létesítmények átfogó vizsgálata, az új szabályozási koncepció kidolgozása, valamint a környezetvédelmi felelősségi rendszer átalakítása – összhangban állnak a korábban megfogalmazott szakmai javaslatokkal.

Óriásira nőtt a magyar eladósodottság, de ez nem feltétlenül baj

Óriásira nőtt a magyar eladósodottság, de ez nem feltétlenül baj

Rekordmagas szintre emelkedett a magyar háztartások banki hitelállománya: elérte a 13 497 milliárd forintot – derül ki a Bankmonitor elemzéséből. Ez azt jelenti, hogy elméletben minden magyarra nagyjából 1,4 millió forintnyi banki tartozás jutna.

Felmérés: nem indult meg a hazaköltözési hullám a választások után

Felmérés: nem indult meg a hazaköltözési hullám a választások után

Bár a külföldön élő magyarok körében hagyományosan felülreprezentáltak a kormánykritikus szavazók, egy friss kutatás szerint a választások után nem látszik tömeges hazavándorlási hullám kibontakozni. Az Europion felmérése alapján ugyan egyre többen beszélnek a hazaköltözés lehetőségéről, de a konkrét tervek továbbra is viszonylag korlátozott körben jelennek meg. A kivándorlási tervek is mintha háttérbe szorultak volna.

Túl széles háló az 1 milliárdos vagyonadó-küszöb

Túl széles háló az 1 milliárdos vagyonadó-küszöb

A vagyonadó körül kialakult szakmai vita éppen azt igazolja vissza, hogy a nagyobb vagyonnal rendelkezők fokozott közteherviselése legitim cél lehet, ugyanakkor az alkalmazott eszközök és a megcélzott kör meghatározása komoly szakmai kérdéseket vet fel – erre hívta fel a figyelmet a Blochamps Capital.

Két területet lezár az azbesztszennyezés miatt a GYSEV

Vizsgálatot rendeltek el.

Óriási hírt jelentett be Magyar Péter: „3 hét alatt sikerült elérnünk azt, amit Orbán Viktoréknek 10 év alatt nem”

Óriási hírt jelentett be Magyar Péter az Ukrajnában élő magyar kisebbség jogairól

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy teljeskörű megállapodásra jutott a magyar kormány Ukrajnával a százezres magyar kisebbség jogainak bővítése kapcsán.

Fideszes elnököt választottak, Győr polgármestere kiakadt

Fideszes elnököt választottak, Győr polgármestere kiakadt

Új elnököt és elnökséget választott a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) a szerdai közgyűlésén: a továbbiakban Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő szervezetet – közölte a székesfehérvári önkormányzat az MTI-vel. Az eddigi elnök, Szita Károly kaposvári polgármester nem jelöltette magát az elnöki tisztségre.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG