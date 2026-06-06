Szoboszlai Dominik gólját választották az idény legszebbjének a Liverpoolnál

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden. A találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával. A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta – áll a klub honlapján.

Az összes, versenyben lévő találatot itt nézheti meg.

Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál. Pénteken pedig egy Varga Barnabásnak adott gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy a magyar labdarúgó válogatott 2:1-es győzelmet aratott Finnország ellen barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.