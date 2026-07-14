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Szőlő utcai ügy: megszüntették Kovács-Buna Károly volt megbízott igazgató letartóztatását

mfor.hu

A vádemelés még nem történt meg az ügyben. 

Megszüntették Kovács-Buna Károly, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta meg a 24.hu. A lap értesüléseit a bíróság is megerősítette. Azt írták, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság 2026. június 11. napján nevezett személy letartóztatását – az ügyészi indítványnak helyt adva – megszüntette. A gyanúsítottal szemben 2026. október 11. napjáig ingatlanra korlátozott bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el.

Mivel a tájékoztatásban gyanúsítottként hivatkoznak Kovács-Buna Károlyra, látszik, hogy vádemelés még nem történt az ügyben. Az egykori megbízott igazgató hat hónapot töltött előzetes letartóztatásban, most az otthonában várhatja meg a vádemelést.

A 24.hu a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF) is megkereste a fejleményekkel kapcsolatban, válaszukból kiderült, hogy továbbra is 11 gyanúsítottja van az ügynek, közülük négyen vannak letartóztatásban.

A Szőlő utcai javítóintézet tavaly májusban került fókuszba, miután a rendőrség letartóztatta az intézmény korábbi igazgatóját, Juhász Péter Pált. Év végére kilencre emelkedett a Szőlő utcai botrány néven elhíresült ügy gyanúsítottjainak száma, köztük volt Kovács-Buna Károly, akinek sajátos és durva nevelési módszereiről több videó került ki a nyilvánosságba. 

A Szőlő utcai javítóintézetet még január végén záratta be az Orbán-kormány, a kegyelmi ügy mellett az ott történtek az elemzők szerint nagyban hozzájárultak a Fidesz bukásához 2026 április 12-én. 

 

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