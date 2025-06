Szörnyű, mit talált a fogyasztóvédelem budapesti bevásárlóközpontokban

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Az NKFH a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a vendéglátóhelyek élelmiszerbiztonsági ellenőrzésére, különös tekintettel a nagy forgalmú, közösségi használatú terek higiéniai körülményeire – hangsúlyozták a közleményben.

Az ellenőrzések során a szakemberek több egységnél sérült padló-, fal- és mennyezetburkolatot találtak, ami nehezítette a felületek tisztán tartását és elősegítette a kártevők megtelepedését. A vizsgálatok alatt az is kiderült, hogy a nem megfelelően karbantartott szellőzőrendszerek a zsíros lerakódások és visszafolyások miatt rontották az elszívás hatékonyságát.

A bevásárlóközpontok ételudvaraiban jellemzően többféle vendéglátóegység – gyorsétterem, büfé, egyéb étkezési szolgáltató – működik egymás közvetlen szomszédságában. Ezek az egységek gyakran osztoznak közös használatú háttérhelyiségeken, például az öltözőkön, személyzeti mosdókon, gazdasági folyosókon, továbbá a hulladékkezelési és kártevő-mentesítési feladatokat is rendszerint a bevásárlóközpont üzemeltetője látja el.

