Szülők, figyelem! Itt vannak a jövő tanév dátumai

Közzétette a szeptembertől kezdődő 2026/2027-es tanév rendjét az oktatási minisztérum.

Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-jén, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án, pénteken lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév: a középiskolákban április 30-án pénteken, míg a két évfolyamos, részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás.

Az évközi szünetekkel így érdemes tervezni: