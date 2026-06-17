Szülők, figyelem! Itt vannak a jövő tanév dátumai

Közzétette a szeptembertől kezdődő 2026/2027-es tanév rendjét az oktatási minisztérum.
Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-jén, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-án, pénteken lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév: a középiskolákban április 30-án pénteken, míg a két évfolyamos, részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás.
Az évközi szünetekkel így érdemes tervezni:
- Őszi szünet: Az utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első iskolanap pedig november 2., hétfő.
- Téli szünet: A karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18., péntek, míg a tantermi munka 2027. január 4-én, hétfőn folytatódik.
- Tavaszi szünet: A húsvéti időszakhoz kapcsolódó pihenő március 25-től egészen április 4-ig tart majd.