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Közérdekű Oktatás

Szülők, figyelem! Itt vannak a jövő tanév dátumai

mfor.hu

Lehet szervezni a táborokat, nagyszülőket.

Közzétette a szeptembertől kezdődő 2026/2027-es tanév rendjét az oktatási minisztérum.

Ebből kiderül, hogy a tanév szeptember 1-jén, kedden kezdődik, az utolsó tanítási nap pedig  2027. június 18-án, pénteken lesz. A végzősöknek most is rövidebb lesz a tanév: a középiskolákban április 30-án pénteken, míg a két évfolyamos, részszakmákra való felkészítést folytató szakiskolákban május 28-án fejeződik be az oktatás.

Az évközi szünetekkel így érdemes tervezni:

  • Őszi szünet: Az utolsó tanítási nap október 22., csütörtök, a szünet utáni első iskolanap pedig november 2., hétfő.
  • Téli szünet: A karácsonyi készülődés jegyében az utolsó tanítási nap december 18., péntek, míg a tantermi munka 2027. január 4-én, hétfőn folytatódik.
  • Tavaszi szünet: A húsvéti időszakhoz kapcsolódó pihenő március 25-től egészen április 4-ig tart majd.
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