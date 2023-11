"Szuper pénztárca" lehet a személyi igazolványból

Az uniós jogalkotásban részt vevő intézmények, köztük a tagállami Tanács szerdán befejezték az európai digitális személyazonosságról szóló egyeztetéseket. A javaslatról egyébként még júniusban megszületett a politikai egyezség. Az akkori közlemény szerint a cél az, hogy egy mobiltelefonon tárolt digitális személyiadat-tárcával egyetemes hozzáférést biztosítson az elektronikus azonosításhoz és hitelesítéshez - írja a Telex.

Az Európai Bizottság tájékoztatója szerint akár jogosítványt, orvosi recepteket és végzettséget igazoló iratokat is lehet majd a tárcában tartani. Az uniós intézmény azzal érvel, hogy sokan már most is hasonlóan tárolják a virtuális bankkártyáikat vagy a reptéri beszállókártyáikat, és ilyen, nagy techcégek által biztosított tárcákkal beléphetnek különféle online szolgáltatásokba. Ugyanakkor ezek „nem feltétlenül adnak a felhasználóknak teljes ellenőrzést afelett, hogy milyen adatokat osztanak meg saját maguk azonosítására”, és a tagállamok nem nyújtanak hasonló, összehangolt szolgáltatást.

Az Európai Bizottság közölte:

A tárca tartása teljesen önkéntes választás az állampolgároknak”. Az uniós intézmény azt ígéri, hogy a felhasználók irányíthatják, milyen személyes adatokat akarnak megosztani az internetes szolgáltatókkal.

Azokat, amelyeket a DSA nevű jogszabállyal kellően nagynak minősített az EU (erről bővebben itt írtunk), kötelezik a tárcák elfogadására. Ilyen cég például a Google vagy a Facebookot és Instagramot működtető Meta.

A fizetésnél és bankszámlák nyitásánál, valamint bizonyos területeken, többek között a közlekedésnél, egészségügynél és oktatásnál ugyanez lesz a helyzet. Az összefoglaló a hitelkérelmet, az adóbevallást és az egyetemi felvételit is példaként sorolja, de akár szállodában vagy autóbérlésnél is meg lehet majd úszni vele a személyi igazolvány szkennelgetését. A kialkudott szöveg szerint a magánszemélyek ingyen használhatják majd a tárca szolgáltatásait, beleértve a digitális aláírást.