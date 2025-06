Szuperhétfő: óriási razziába kezdett a NAV

Tombol a nyár Magyarországon, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrei azonban nem pihennek, országszerte zajlanak a razziák. A NAV honlapján rendszeresen frissül az adótraffipax, ennek segítségével gyűjtöttük össze, hogy hol számíthatnak ellenőrzésekre a kereskedők cikkünk megjelenésének idején. Mint kiderült, június 23. igazi szuperhétfő adóellenőrzési szempontból, hiszen országszerte több vármegyében is megkezdődtek a vizsgálatok, dolgoznak a revizorok.

Budapest

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai június 16-tól kezdve egészen június 29-ig ellenőrzik fokozottan a szezonálisgyümölcs- és zöldségkereskedőket. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését és az áruk eredetét is vizsgálják.

Bács-Kiskun

Május 28-án indította nyári razziáját az adóhivatal a vármegyében, amelynek keretében kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, fagylaltárusokat, termál- és szabadstrandokat, valamint a strandok vendéglátó egységeit és mozgóárusait ellenőrzik. Az adóellenőrök a vármegye fesztiváljain és különböző rendezvényein is feltűnhetnek, ráadásul a hatóság arra is külön kitért, hogy a revizorok bármikor, így a munkaidőn túl és hétvégen is megjelenhetnek.

Baranya

A NAV vármegyei munkatársai június 23. és 29. között Pécsen, csütörtökön pedig Mágocs és Szászvár térségében a fagylaltozókat és a cukrászdákat, illetve egész Baranya területén a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőket ellenőrzik.

A revizorok vizsgálják a számla- és nyugtaadást, a pénztárgépek üzemeltetésével, használatával kapcsolatos előírások betartását, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki termékek eredetét, birtoklásuk jogszerűségét.

A revizorok több területen is dolgoznak a nyár folyamán

Fotó: Depositphotos

Békés

Június 23-27. közt a vármegyei fagylaltozóknak kell kiemelten odafigyelnie, hiszen ellenőrizni érkezik a NAV, elsősorban a nyugta- és számlaadásra, valamint a foglalkoztatottak bejelentésére koncentrálva.

A Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság embereire emellett a strandokon is lehet számítani, június 10. óta a nyugta- és számlaadást, valamint a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgép használatát ellenőrzik.

Borsod-Abaúj-Zemplén

A vármegyei revizorok június 23. és június 26. között a szezonálisgyümölcs- és zöldségkereskedőknél ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, valamint a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését.

Győr-Moson-Sopron

A NAV Győr-Moson-Sopron Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai június 1. és augusztus 31. között a szezonális gyümölcsöket és zöldségeket árusító vállalkozásokat ellenőrzik. A közzétett tájékoztatás szerint a revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését és az áruk eredetét is vizsgálják.

Fejér

Hétfő, azaz június 23. országszerte megpróbáltatásokat hozott egyes kereskedőknek; nincs ez máshogy Fejér vármegyében sem, ahol az ellenőrök a fagylaltárusokra fókuszálnak, a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét, valamint az alkalmazottak bejelentését is megnézik.

Hajdú-Bihar

Június 23-27. közt érkeznek a vármegyében a revizorok a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedők standjaihoz, ahol a számla- és nyugtaadás teljesítését, a foglalkoztatottak szabályszerű bejelentését és az online pénztárgéppel kapcsolatos előírások betartását veszik górcső alá.

Komárom-Esztergom

A NAV Komárom-Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai június elején indították ellenőrzéseiket szintén a zöldség-gyümölcs kereskedőket célozva, amelynek keretében a nyár végéig folyamatosan vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését.

Nógrád

A Nógrád vármegyei kereskedők pontosan megtalálhatják az adóhivatal honlapján, hogy melyik nap pontosan melyik járásban tűnhetnek fel a revizorok a június 23-tól június 27-ig tartó ellenőrzések során.

Mint kiderült, az ellenőrök az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a zöldség- és gyümölcskereskedésekben. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, a napi nyitó pénzkészlet rögzítését és a pénztárgép éves felülvizsgálatának meglétét – tette hozzá a NAV.

Pest

A főváros környékén eprezni ment a NAV: május 12. óta, egészen június végéig kiemelten figyelik az ellenőrök az eperkereskedőket, a revizorok a számla- és nyugtaadást, valamint a foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentését vizsgálják.

A vármegyei strandok és fürdők is nagyító alá kerülnek, a nyár végéig folyamatosan számíthatnak az üzemeltetők, valamint az itt működő vendéglátóhelyek is arra, hogy megjelennek az adóellenőrök.

Somogy

Szintén hétfőn indult a NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának ellenőrzése a Balaton-parton, június 23. és 29. közt feltűnhetnek a revizorok az idényjellegű szolgáltatóknál, strandcikket és ruhákat árusítóknál is.

Ugyanebben az időszakban a vármegyében ellenőrök jelenhetnek meg a szezonálisan zöldséget és gyümölcsöt közterületeken, piacokon, parkolókban eladóknál, kereskedőknél, vendéglátóknál és szolgáltatóknál, valamint jövedéki termékeket értékesítőknél.

Zala

Végül Zala vármegyében sem pihennek az adóellenőrök, ugyanis június 19. és augusztus 31. között