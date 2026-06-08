Talán soha nem látott egységbe kovácsolta a parlamentet a Tisza javaslata

A Tisza Párt május 28-án nyújtotta be az erről szóló törvényjavaslatát, és Magyar Péter miniszterelnök már a választás után azt ígérte, hogy felszámolják az eddigi pénzszórást. Az országgyűlési törvény módosításával jelentősen megvágják a képviselők, valamint a frakciók állami támogatását.

A jelenlegi szabályozás szerint az országgyűlési képviselők fizetése minden év március 1-jétől az előző évi KSH által megállapított átlagkereset háromszorosa. A törvénymódosítás után a háromszoros szorzó helyett már csak 1,8-cal kell számolni.

Mindez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy jelenleg bruttó 2 182 488 forint az országgyűlési képviselők havi tiszteletdíja, a módosítás után pedig csak bruttó 1 309 493 forint lesz – írja a Telex.

A portál korábban kiszámolta, hogy

az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes bruttó 5 892 718 forint helyett csak bruttó 3 810 624 forintot keres majd;

az Országgyűlés alelnökeinek a havi tiszteletdíja pedig bruttó 4 364 976 forint helyett bruttó 3 142 783 forint lesz; míg

a frakcióvezetők fizetése bruttó 4 364 976 forintról bruttó 3 470 156 forintra csökken.

A frakcióvezető-helyettesek bruttó 3 710 230 forint helyett bruttó 3 142 783 forintra lesznek jogosultak;

a parlamenti jegyzők fizetése bruttó 3 710 230 forint helyett bruttó 2 880 884 forint lesz;

és ugyanennyit kapnak a parlamenti bizottságok alelnökei is, akiknek eddig bruttó 3 273 732 forint volt a fizetése.

A parlamenti bizottságok elnökei március óta bruttó 3 273 732 forintot kaptak. A módosítás után 3 142 783 forintot fognak keresni havonta.

Magyar Péter miniszterelnök fizetése (a miniszterelnöki tiszteletdíj+a képviselői tiszteletdíj) 8 075 206 forintról 5 120 117 forintra mérséklődik.