Támadnak a csalók, figyelmeztetés jött

Az utóbbi időben ügyfeleik adathalász csalók által küldött értesítőket kaptak nem létező túlfizetés visszatérítésének lehetőségéről. A legújabb csalási kísérletek pénzvisszatérítés ígéretével próbálják megszerezni az ügyfelek adatait. Ezeken a megtévesztő, hamis értesítőkön a „Visszatérítés” linkkel a csalók a saját oldalukra irányítják az ügyfeleket, hogy ott megszerezzék a bankkártyájuk adatait – írja laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit a társaság figyelmeztetésére hivatkozva.

Az energiaszolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy a kapott értesítőket figyelmesen olvassák el. A megtévesztő adathalász levelek felismerhetők, az ügyfelek minden szükséges tájékoztatást megtalálnak az erre a célra létrehozott weboldalunkon a https://www.mvmnext.hu/Adathalaszat címen.

Az MVM Next visszatérítési gyakorlata nem egyezik meg a csalók által küldöttekkel. Ha az elszámolás eredményeként az ügyfél szerződéses folyószámláján túlfizetés mutatkozik, vagy a számlakifogása esetén visszatérítés illeti meg, akkor alapesetben az összeget az MVM Next beszámítja a felhasználó lejárt tartozásába, vagy – eltérő rendelkezése hiányában – a következő számláiban elszámolja. Ha az ügyfél szeretné a túlfizetés összegét visszakapni, akkor arról külön kell rendelkeznie, igényelni személyesen, írásban és telefonon keresztül is lehetséges.