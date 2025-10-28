Tankoljon meg még ma, szerdától újabb áremelkedés jön a kutakon

Rég nem látott áremelkedés zajlik a héten a hazai benzinkutakon. Kedden a benzin beszerzési ára bruttó 5, a gázolaj nagykereskedelmi ára pedig bruttó 10 forinttal emelkedett. Szerdán tovább folytatódik az áremelkedés, a benzin ára 2, a gázolajé 8 forinttal nő – írja a Holtankoljak.hu. A 95-ös benzin átlagára 578 forint/liter, a gázolajé 586 forint/liter lesz.

Ennek legfőbb oka az, hogy a Brent olaj hordónkénti ára 5 százalékot emelkedett, köszönhetően az újonnan bejelentett olajszankcióknak, ami Oroszországot érinti elsősorban.



