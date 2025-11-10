Tankoljon mielőbb, holnap emelkedni fog a benzin és a gázolaj ára

A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi esetében bruttó 2 forintos emelkedésről beszélünk, míg a gázolaj esetében bruttó 5 forinttal nő a beszerzési ár – írja a Holtankoljak.hu.

A hétvégi nagykerár emelés korlátozottan érvényesült a hazai kutakon, így a kiskereskedelmi átlagárak alig emelkedtek múlt hét óta, ezek a mai napon (2025.11.10-én) az alábbiak:

A 95-ös benzin átlagos ára 577 Ft/liter, 1 forinttal olcsóbb, mint pénteken. A gázolaj literenkénti ára egy forinttal 585 forintra emelkedett péntek óta.

