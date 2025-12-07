6p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Tényleg egy újabb Bokros-csomagot szeretne a Tisza Párt?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Közérdekű Karácsony

Tárgyözön helyett ajándékozzon élményt! Karácsony, másképpen

Elek Lenke
Elek Lenke

Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa! – énekelte teli torokból az X generáció. Ma már a gyerek ritkán vesz könyvet a kezébe, és nem labdázik „csak úgy”, a játszótéren. Évről-évre egyre gyorsabban változik a slágerajándékok köre. Újabban a praktikus tárgyak helyett az élmények kerültek előtérbe.

A Blaha Lujza téren sorban állnak majd a más társadalmi osztályból kikerülő – vagy éppen abból kihulló emberek – az ingyenkonyhán töltöttkáposztáért. Igen, ez is ajándék, élmény, csak másféle.

A fa alatt szép papírba becsomagolva, dobozkába, díszzacskóba téve a meglepetés – ez a szokás is működik még, bár egyre több az alternatíva. Újabban inkább a boríték járja – no, nem pénz van benne, hanem például színház- vagy koncertjegy. Gáláns dolog, hiszen huszonezer forintba kerülnek a jobb koncertekre a jegyek és egyedül senki nem megy, tehát kettőt kell venni. A repülőjegy mint ajándék, szintén praktikus dolog, csak éppen nem lehet meglepetés, hiszen időponthoz van kötve az indulás.

Vagy éppen borkóstoló kupon, magazin előfizetés, szépészeti utalvány, Netflix-előfizetés., fürdőbérlet – ez is komoly kiadás lehet sokaknak, de örülnek is neki.

Wellness hétvége az ifjú párnak a családtól, hozzájárulás az unoka magánóvodai költségeihez – és mindenki hálás érte. A bor és bonbon – mégoly márkás – többnyire szomszédasszonyok, ismerősök körében dívik, de újabban ötlettelennek tekintik. A saját sütésű bejgli, még inkább a habcsók, is szellemesebb. Pezsgőt Magyarországon buliba visznek, külföldön, ha jó nevű a pincészet, inkább megbecsülik.

A családok jelentős részében előre megbeszélik, mi legyen az ajándék. Ha lakásfelújítás, költözés előtt állnak, marad a jó kívánság, egy kellemes este, illetve valami jelképes apróság. A praktikus háztartási gép, mint ötlet, ma már közhelyes – például turmixgép a nagymamának. Mobil a gyereknek még belefér, persze, ha előre kiválasztja a típust.

Viszont menő lett a szódavíz-készítő gép, hogy ne kelljen cipelni az automatákhoz vissza a palackokat. Már persze azoknak, akik szeretik a „bubist.” De úgy látszik, sokan, mert felfelé tendál a forgalma.

Főzőshow kupon, mászófal bérlet, kozmetikai kezelés, horgoló tanfolyam, netán terápiás ülésekhez hozzájárulás (!) ma még újdonságnak számít. Elegáns ötlet a felső középosztály felső rétegében a fine dining éttermekbe szóló ajándékutalvány.

Ahogy az egyik új óbudai vendéglátóhely hirdeti magát: exkluzív és excentrikus. Itt a műalkotás-számba menő menü borpárosítással több mint nyolcvanezer forint fejenként, és akkor még sehol a szervizdíj, a borravaló.

Élményajándékok a fürdőbérlettől a streaming előfizetésig
Élményajándékok a fürdőbérlettől a streaming előfizetésig
Fotó: DepositPhotos.com

Kezd elterjedni a milliomosok körében, hogy utánozzák a nyugati és észak-európai szokást: semmilyen praktikus tárgyat nem vesznek, mert az azt feltételezné, nem telik rá a megajándékozandó személynek. Előfordul, hogy a hatalmas vidéki villában élő pár vendégségbe hívja magához a barátokat, rokonokat, akik egy-egy kézzel festett kerámia karácsonyfadíszt kapnak, szépen felöltöztetve.

Ma, amikor kétmillió ember mélyszegénységben él Magyarországon, még ez nem jellemző, de bizonyos körökben elkezdődött. Ilyenkor bugyuta csacskaságokkal állítanak be a rokonok. Mint például az aranyos, puha szőrű kutyus, „aki” után nem kell takarítani, nem kell etetni, nem bolhás, de ha akarjuk, ugat, nyüszít, üdvözöl, körbeugrál, öledbe ül, szeretget és forgatja a szemét. Sokféle kutyafajtában, színben kapható. AI-alapon működő robot. Állítólag nagyon meg lehet szeretni. Erősen hirdetik és fogy is.

A különféle szőrmókok és más felnőtteknek szóló plüssjátékok, kütyük, karkötők, ha józan ésszel szemléljük, semmi másra nem jók, minthogy szennyezzék a környezetet, de ha üzletről van szó, mindez nem számít.

Japán és dél-koreai cicás és más cuki állatfigurás táskákból meg mobiltokokból évente sokmilliót adnak el – felnőtteknek számító – hölgyeknek.

Cicafigurák, plüssjátékok, hátizsákdíszek – nem csak az alfa generációnak

Az apró, hátizsákra akasztható díszekre sincs szükség és még ezer dologra, amibe beleszeretnek egyik hónapról a másikra a tinédzserek (a szó persze önmagában már retro – szóval az alfa generáció) mégis fontosnak tartják. Ebben a korban ugyanis egymást kötelező utánozni és aki nem teszi, azt kiközösítik. Ilyesmit venni a gyereknek ugyanakkor értelmetlen, úgysem olyat választanánk, ami neki tetszik.

A műtárgy sosem igazán jó ötlet ajándéknak, mégoly értékes is, hiszen elsősorban rátalálás, érzelmi döntés és ízlés kérdése, mibe szeret bele valaki, legyen az festmény vagy kerámia. Érdekes módon a gyűjtők sem örülnek egy sokadik porceláncsészének, sakkfigurának, vicces retro zománctáblának vagy morzsalapátnak – a gyűjtés lényege, hogy te találj rá a kincsre.

Aranyat és erős parfümöt ne ajándékozzunk fiatal lányoknak!

Az ékszer és a parfüm klasszikus ajándéktípus. Aranyékszert a mai fiatal lányok nem hordanak, öregesnek tartják – mondjuk Swarowskit az idősebbek talán, de csak alkalomra. De mi legyen ez az alkalom? Nem koncertre, vagy buliba való, edzésre, iskolába se – akkor meg hova? Nem is illene a két számmal nagyobb felsőhöz, hátizsákhoz, méternyi sálhoz meg a bő lyukas farmerhez.

A parfüm nagyon személyes dolog, nem biztos, hogy mondjuk Tom Fordtól a reneszánszát élő Black Orchidnak örülne egy 17 éves lány, mert nem neki való, hiába nyolcvanezer forint egy üveg. A gimnazisták körében egyre inkább terjed a műszempilla és a műköröm – erre vevők lennének, ha nem tartanák túl személyesnek.

Ha kozmetikumot veszünk ajándékba, az ne legyen sajátmárkás. Ilyenkor a nevesebb, többnyire francia vagy amerikai készítmények kerülhetnek szóba. Figyeljünk a doboz feliratára: 40-50 éves nő nem biztos, hogy örül egy 60 pluszos bőrtápláló kencének.

Ruttkai Éva mindig azaleát vett a szeretteinek

A szép virág, mint ünnepi ajándék viszont mindig bejön, főleg, ha a karácsony előtti héten adjuk át, amikor még nincs agyondíszítve a lakás. Ruttkai Éva mindig egy cserép azaleával lepte meg a barátait – az akkor is ritka virágnak számított –, amit mindenki imádott és sokáig emlékezett rá.

Mindnyájan őrzünk otthon olyan apró ajándékokat, amelyeknek valamikor nagyon örültünk, és próbáljuk megóvni még a költözések során is. Lehet az egy jelentéktelen kis tárgy vagy váza, de akár képkeret, fotó is.

Itt nem az érték dominál, hanem a személy a fontos, akitől kaptuk – legtöbbször egyébként nem karácsonykor…

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ma mosolyogni fognak a nyugdíjasok

Előrehozottan, ma utalják a megemelt összegű decemberi nyugdíjat.

Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak

Elárulta Orbán Balázs, hogy szerinte le kell-e mondania a Tisza-jelölt állatkerti igazgatónak

Orbán Balázs szerint Gajdos László esetében az állatkert élén végzett munkája az irányadó 

Reagált a friss számokra Török Gábor, 2006 óta nem látott szoros befutó jöhet

Reagált a friss számokra Török Gábor, 2006 óta nem látott szoros befutó jöhet

Török Gábor a 21 Kutatóközpont felmérését értékelte.

Változnak idén a parkolási szabályok a két ünnep között

Változnak idén a parkolási szabályok a két ünnep között

A két ünnep közötti munkanapokon is fizetős lesz a közterületi parkolás.

21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye

21 Kutatóközpont: csökken, de még kitart a Tisza előnye

A teljes népesség körében 4, a pártot választani tudók között 7, a biztosan részt vevő pártválasztóknál 13 százalékpont a Tisza Párt előnye a Fidesz előtt – derült ki a 21 Kutatóközpont november 21. és 28. között készült közösségi finanszírozású felméréséből, amit a 24.hu-n publikáltak.

Zsarol a kormány, ez hozhatja el az európai uniós forrásokat?

Zsarol a kormány, ez hozhatja el az európai uniós forrásokat?

Amíg Magyarország nem fér hozzá a neki járó forrásokhoz, addig nem lehet érdemben tárgyalni az új költségvetési kerettervről – írta Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook-oldalán.

Csalók küldenek SMS-eket a Magyar Nemzeti Bank nevében

Csalók küldenek SMS-eket a Magyar Nemzeti Bank nevében

Számla- és kártyaadatokat halásznak azok a csalók, akik a Magyar Nemzeti Bankra jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott üzeneteket küldenek szét. Az SMS hivatalosnak tűnhet, de a jegybank arra kér mindenkit, ne nyissák meg a benne lévő linket, és ne kattintsanak az üzenetben lévő gombokra.

Nagy Mártonéknak lehet hálás, ha szereti a májkrémet vagy a szilvát

Nagy Mártonéknak lehet hálás, ha szereti a májkrémet vagy a szilvát

Hétfőtől már élnek az újabb árrésstopok.

Mi történt? A Penny egyes sörei nem kompatibilisek a palackvisszaváltóval

A Penny saját márkás, Adelskronen néven futó sörei közül bizonyos dobozokat nem fogadnak el az automaták. Hiába van rajtuk a jól ismert „visszaváltható” jel, a rendszer hibát mutat.

Meg ne egye ezt az Aldiban vásárolt halat

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ALMARE SEAFOOD Füstölt szivárványos pisztrángfilé 125 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékekben Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168