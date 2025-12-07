Tárgyözön helyett ajándékozzon élményt! Karácsony, másképpen

A Blaha Lujza téren sorban állnak majd a más társadalmi osztályból kikerülő – vagy éppen abból kihulló emberek – az ingyenkonyhán töltöttkáposztáért. Igen, ez is ajándék, élmény, csak másféle.

A fa alatt szép papírba becsomagolva, dobozkába, díszzacskóba téve a meglepetés – ez a szokás is működik még, bár egyre több az alternatíva. Újabban inkább a boríték járja – no, nem pénz van benne, hanem például színház- vagy koncertjegy. Gáláns dolog, hiszen huszonezer forintba kerülnek a jobb koncertekre a jegyek és egyedül senki nem megy, tehát kettőt kell venni. A repülőjegy mint ajándék, szintén praktikus dolog, csak éppen nem lehet meglepetés, hiszen időponthoz van kötve az indulás.

Vagy éppen borkóstoló kupon, magazin előfizetés, szépészeti utalvány, Netflix-előfizetés., fürdőbérlet – ez is komoly kiadás lehet sokaknak, de örülnek is neki.

Wellness hétvége az ifjú párnak a családtól, hozzájárulás az unoka magánóvodai költségeihez – és mindenki hálás érte. A bor és bonbon – mégoly márkás – többnyire szomszédasszonyok, ismerősök körében dívik, de újabban ötlettelennek tekintik. A saját sütésű bejgli, még inkább a habcsók, is szellemesebb. Pezsgőt Magyarországon buliba visznek, külföldön, ha jó nevű a pincészet, inkább megbecsülik.

A családok jelentős részében előre megbeszélik, mi legyen az ajándék. Ha lakásfelújítás, költözés előtt állnak, marad a jó kívánság, egy kellemes este, illetve valami jelképes apróság. A praktikus háztartási gép, mint ötlet, ma már közhelyes – például turmixgép a nagymamának. Mobil a gyereknek még belefér, persze, ha előre kiválasztja a típust.

Viszont menő lett a szódavíz-készítő gép, hogy ne kelljen cipelni az automatákhoz vissza a palackokat. Már persze azoknak, akik szeretik a „bubist.” De úgy látszik, sokan, mert felfelé tendál a forgalma.

Főzőshow kupon, mászófal bérlet, kozmetikai kezelés, horgoló tanfolyam, netán terápiás ülésekhez hozzájárulás (!) ma még újdonságnak számít. Elegáns ötlet a felső középosztály felső rétegében a fine dining éttermekbe szóló ajándékutalvány.

Ahogy az egyik új óbudai vendéglátóhely hirdeti magát: exkluzív és excentrikus. Itt a műalkotás-számba menő menü borpárosítással több mint nyolcvanezer forint fejenként, és akkor még sehol a szervizdíj, a borravaló.

Élményajándékok a fürdőbérlettől a streaming előfizetésig

Fotó: DepositPhotos.com

Kezd elterjedni a milliomosok körében, hogy utánozzák a nyugati és észak-európai szokást: semmilyen praktikus tárgyat nem vesznek, mert az azt feltételezné, nem telik rá a megajándékozandó személynek. Előfordul, hogy a hatalmas vidéki villában élő pár vendégségbe hívja magához a barátokat, rokonokat, akik egy-egy kézzel festett kerámia karácsonyfadíszt kapnak, szépen felöltöztetve.

Ma, amikor kétmillió ember mélyszegénységben él Magyarországon, még ez nem jellemző, de bizonyos körökben elkezdődött. Ilyenkor bugyuta csacskaságokkal állítanak be a rokonok. Mint például az aranyos, puha szőrű kutyus, „aki” után nem kell takarítani, nem kell etetni, nem bolhás, de ha akarjuk, ugat, nyüszít, üdvözöl, körbeugrál, öledbe ül, szeretget és forgatja a szemét. Sokféle kutyafajtában, színben kapható. AI-alapon működő robot. Állítólag nagyon meg lehet szeretni. Erősen hirdetik és fogy is.

A különféle szőrmókok és más felnőtteknek szóló plüssjátékok, kütyük, karkötők, ha józan ésszel szemléljük, semmi másra nem jók, minthogy szennyezzék a környezetet, de ha üzletről van szó, mindez nem számít.

Japán és dél-koreai cicás és más cuki állatfigurás táskákból meg mobiltokokból évente sokmilliót adnak el – felnőtteknek számító – hölgyeknek.

Cicafigurák, plüssjátékok, hátizsákdíszek – nem csak az alfa generációnak

Az apró, hátizsákra akasztható díszekre sincs szükség és még ezer dologra, amibe beleszeretnek egyik hónapról a másikra a tinédzserek (a szó persze önmagában már retro – szóval az alfa generáció) mégis fontosnak tartják. Ebben a korban ugyanis egymást kötelező utánozni és aki nem teszi, azt kiközösítik. Ilyesmit venni a gyereknek ugyanakkor értelmetlen, úgysem olyat választanánk, ami neki tetszik.

A műtárgy sosem igazán jó ötlet ajándéknak, mégoly értékes is, hiszen elsősorban rátalálás, érzelmi döntés és ízlés kérdése, mibe szeret bele valaki, legyen az festmény vagy kerámia. Érdekes módon a gyűjtők sem örülnek egy sokadik porceláncsészének, sakkfigurának, vicces retro zománctáblának vagy morzsalapátnak – a gyűjtés lényege, hogy te találj rá a kincsre.

Aranyat és erős parfümöt ne ajándékozzunk fiatal lányoknak!

Az ékszer és a parfüm klasszikus ajándéktípus. Aranyékszert a mai fiatal lányok nem hordanak, öregesnek tartják – mondjuk Swarowskit az idősebbek talán, de csak alkalomra. De mi legyen ez az alkalom? Nem koncertre, vagy buliba való, edzésre, iskolába se – akkor meg hova? Nem is illene a két számmal nagyobb felsőhöz, hátizsákhoz, méternyi sálhoz meg a bő lyukas farmerhez.

A parfüm nagyon személyes dolog, nem biztos, hogy mondjuk Tom Fordtól a reneszánszát élő Black Orchidnak örülne egy 17 éves lány, mert nem neki való, hiába nyolcvanezer forint egy üveg. A gimnazisták körében egyre inkább terjed a műszempilla és a műköröm – erre vevők lennének, ha nem tartanák túl személyesnek.

Ha kozmetikumot veszünk ajándékba, az ne legyen sajátmárkás. Ilyenkor a nevesebb, többnyire francia vagy amerikai készítmények kerülhetnek szóba. Figyeljünk a doboz feliratára: 40-50 éves nő nem biztos, hogy örül egy 60 pluszos bőrtápláló kencének.

Ruttkai Éva mindig azaleát vett a szeretteinek

A szép virág, mint ünnepi ajándék viszont mindig bejön, főleg, ha a karácsony előtti héten adjuk át, amikor még nincs agyondíszítve a lakás. Ruttkai Éva mindig egy cserép azaleával lepte meg a barátait – az akkor is ritka virágnak számított –, amit mindenki imádott és sokáig emlékezett rá.

Mindnyájan őrzünk otthon olyan apró ajándékokat, amelyeknek valamikor nagyon örültünk, és próbáljuk megóvni még a költözések során is. Lehet az egy jelentéktelen kis tárgy vagy váza, de akár képkeret, fotó is.

Itt nem az érték dominál, hanem a személy a fontos, akitől kaptuk – legtöbbször egyébként nem karácsonykor…