Tarolt a Fidesz, de ez még nem mondható áprilisi főpróbának

Nagykőrösön Nagy Balázs fideszes önkormányzati képviselő szeptemberi halála miatt kellett választást kiírni. Az időközi képviselő választáson a Tisza ezúttal sem indult el – számol be róla a 24.hu.

A Fidesz-KDNP jelöltjével egy MSZP-s jelölt és a Jobb Nagykőrösért lokálpartióta jelölszervezet jelöltje mérkőzött meg. Utóbbiak ketten együtt sem hoztak annyi szavazatot, mint a fideszes jelölt egyedül.

Zatykóné Kispál Andrea (Fidesz-KDNP) az érvényes szavazatok 52 százalékát megszerezve nyerte el az önkormányzati képviselői mandátumot.

Köteles Lajos a Jobb Nagykőrösért színeiben 30 százalékot,

az MSZP-s László Ferenc az érvényes szavazatok nem egészen 17 százalékát szerezte meg.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Korláton a polgármester lemondása miatt tartottak időközi választást, ott három független jelölt indult, közülük Lukács Mátét választották meg. A Somogy megyei Tabon a képviselőtestület feloszlatása miatt tartottak választásokat, polgármestert és képviselőket is választottak a független jelöltek közül.

A Pest megyei Pilisen a Mind Egyet Akarunk Egyesület jelöltje 53 százalékkal nyerte el a lemondással szabaddá vált képviselői mandátumot. Elődje, Horváth Miklós, aki László Attila polgármesterrel együtt ugyanennek az egyesületnek a színeiben politizált, szeptemberben mondott le. Az időközi választást Csikós Zsolt nyerte az egyesület jelöltjeként.