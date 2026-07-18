Tarr Zoltán határozottan reagált Orbán János Dénes ügyére

„Ez a kormány már nem az a kormány, amelyik háttéralkukkal intézi ügyeit. Következményekkel járó ország lettünk. Olyan ország, ahol a közpénz a közt szolgálja, nem a hatalomhoz közeli üdvösök érdekeit”, posztolta szombaton Tarr Zoltán.

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter így reagált arra, hogy Orbán János Dénes visszavásárolná a műveit a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. A KMTG a 2026-os választások előtti egy évben több mint 412 millió forintért, mintegy 1,16 millió euróért vásárolta meg Orbán János Dénes több szövegének felhasználási jogait. A KMTG a jogokat Orbán János Dénestől, mint magánszemélytől szerezte meg, miközben Orbán János Dénes a szervezet szakmai vezetője.

Tarr Zoltán friss posztjában az ügyre reagálva azt írta, feljelentést tettek, így szerinte a továbbiakban a hatóságok feladata, hogy feltárják az eset részleteit. Kérik az érintetteket, hogy segítsék a hatóság munkáját.

Tarr Zoltán szerdán számolt be arról, hogy még 1,3 milliárd forintot fizettek volna Orbán János Dénes műveiért, „a támogatást Hankó Balázs minisztériuma ítélte meg a KMTG-nek”. A miniszter szerint felvették a kapcsolatot az érintett állami céggel, és a teljes 1,3 milliárd forintnyi támogatást vissza tudták szerezni, és további vizsgálatokat folytatnak.

A történtek miatt L. Simon László, a volt kormány egyik vezető kultúrpolitikusa azt javasolta Orbán János Dénesnek, mondjon le a Magyar Művészeti Akadémiában való tagságáról. Orbán János Dénes csütörtökön bejelentette, visszavásárolná a műveit, szerinte ezzel visszaállítható az eredeti állapot.

„A közérdek mellett nekem a legnagyobb érdekem, hogy tisztázzam ezt az ügyet és a becsületemet” – írta a miniszternek címzett nyílt levelében. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár pedig közölte, hogy feljelentést tesz különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt Orbán János Dénes ügyében – foglalja össze az ügy előzményeit a Telex.