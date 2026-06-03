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Közérdekű Egészségügy és egészségipar Hegedűs Zsolt

Távozik az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, meg is van az ideiglenes utód

mfor.hu

Közös megegyezéssel, 9 év után távozik az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatói posztjáról Csató Gábor. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a főigazgatói feladatok ellátásával a kiírandó pályázat lezárásáig Constantinovits Miklós oxyológus és sürgősségi szakorvost, az OMSZ orvosszakmai osztályának vezetőjét bízza meg – közölte az OMSZ kommunikációs osztálya szerdán az MTI-vel.

A 24.hu kérdésére Győrfi Pál is megerősítette Csató Gábor távozását. Arra a felvetésre, hogy marad-e szóvivő, azt válaszolta, nem kapott ezzel ellentétes információt.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook-oldalán azt írta, hogy „Dr. Constantovits Miklós lesz a következő hónapokban a megbízott főigazgató, aki eddig az Országos Mentőszolgálat Orvosszakmai Osztályát vezette. A főigazgatói pozícióra nyílt pályázatot írunk ki, ezt követően szeptember 1-től új irányítással folytatódik az OMSZ működése.”

Constantinovits Miklós úgy fogalmazott: célja a szervezet szakmai kontinuitása, a korszerű, kiszámítható, az eddigieknél is hatékonyabb működési modell kialakítása. Hozzátette: vezetőként az OMSZ munkájának megújítását három fontos pillérre építi: a betegbiztonság fejlesztésére, a társadalmi bizalom erősítésére és a legkorszerűbb szakmai protokollok további követésére.

A betegbiztonság fejlesztése érdekében a mentésirányítás hatékonyságát kívánja felülvizsgálni és optimalizálni, illetve a mentésben résztvevő jármű- és felszerelésállomány pontos feltérképezése és fokozatos korszerűsítése is prioritást jelent – írta.

Constantinovits Miklós meggyőződése, hogy a társadalmi bizalom erősítése a hatékonyságból és az átláthatóságból fakad, így az OMSZ tevékenységére vonatkozó adatok és fejlesztési lépések teljeskörű transzparenciáját ígérte.

Jelezte: a szakmai megújulás jegyében továbbra is a legkorszerűbb nemzetközi sztenderdek figyelembevételével teszik hatékonyabbá az ellátást, és egyúttal figyelmet fordítanak a belső, szervezeti megújulásra is. A mentőszolgálat munkájának szakmai minőségét össztársadalmi ügynek nevezte.

Csató Gábor leköszönő főigazgató levélben fejezte ki köszönetét a mentőszolgálat valamennyi munkatársának az elmúlt évek közös munkájáért, a helytállásért, a betegellátás érdekében elért eredményekért, amelyben úgy fogalmazott: „megtisztelő volt Önöket és a betegeket szolgálni!”

Csató Gábor 2017 januárja óta vezette az Országos Mentőszolgálatot.

A Tisza programjában is szerepel az Országos Mentőszolgálat „új pályára állítása”. Ez a gyakorlatban azt fogja jelenteni, hogy visszaintegrálják a légimentést az OMSZ irányítása alá. Korszerűsítik az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, felgyorsítják a digitalizációt, és azt is ígérik, hogy elindítják az elmaradt beruházásokat.

2027 végére az egészégügyi tárca minden régióban biztosítaná, hogy a mentő 15 percen belül a helyszínre érkezzen a betegekhez – ez is a programban olvasható, ahogy az is, hogy lecserélik a 10 évnél idősebb vagy 300 ezer kilométernél többet futott mentőautókat. Megújítják a mentőhelikopter-flottát, rendbe teszik a sürgősségi alapellátási ügyeletet, és érdemben csökkentik a sürgősségi betegellátási osztályok túlterheltségét – írja a Tisza Párt a vállalásában.

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