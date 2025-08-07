Bezáratta az önkormányzat a cukrászdáját, belehalt a legendás mester

A végrehajtók szerdán reggel jelentek meg a cukrászdánál, miután az önkormányzat így akart pontot tenni egy másfél évtizede húzódó vita végére. A Ruszwurm bérlői a hivatal állítása szerint régóta a piacinál sokkal alacsonyabb bérleti díjat fizettek, és amikor az önkormányzat emelni akart a díjon, Szamos Miklósék ezt nem fogadták el. Tíz évvel ezelőtt az önkormányzat felmondta a szerződést, ami után bíróság elé került a dolog, s a hercehurca végét jelentette a végrehajtók szerdai megjelenése – írja a portál.

Évekig tartott a pereskedés a két fél között, amit a választásokat követően a V. Naszályi Márta vezette önkormányzat átmenetileg felfüggesztett. 2020-ban folytatódott újra az eljárás. Szamos Miklós ezt követően nyilvánosan megvádolta a polgármestert, mondván, az pénzt kért tőle a megegyezésért. Az eset kapcsán vesztegetés elfogadása miatt indult nyomozás.