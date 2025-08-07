2p
Közérdekű Vendéglátás

Bezáratta az önkormányzat a cukrászdáját, belehalt a legendás mester

mfor.hu

Nem sokkal azután, hogy az I. kerületi önkormányzat szerdán végrehajtókkal bezáratta a budai Ruszwurm cukrászdát, kórházba került, majd meghalt a tulajdonos, Szamos Miklós. A Blikk úgy tudja, szó szerint beleszakadt a szíve abba, hogy elveszítette élete munkáját: a férfivel infarktus végzett.

A végrehajtók szerdán reggel jelentek meg a cukrászdánál, miután az önkormányzat így akart pontot tenni egy másfél évtizede húzódó vita végére. A Ruszwurm bérlői a hivatal állítása szerint régóta a piacinál sokkal alacsonyabb bérleti díjat fizettek, és amikor az önkormányzat emelni akart a díjon, Szamos Miklósék ezt nem fogadták el. Tíz évvel ezelőtt az önkormányzat felmondta a szerződést, ami után bíróság elé került a dolog, s a hercehurca végét jelentette a végrehajtók szerdai megjelenése – írja a portál.

Évekig tartott a pereskedés a két fél között, amit a választásokat követően a V. Naszályi Márta vezette önkormányzat átmenetileg felfüggesztett. 2020-ban folytatódott újra az eljárás. Szamos Miklós ezt követően nyilvánosan megvádolta a polgármestert, mondván, az pénzt kért tőle a megegyezésért. Az eset kapcsán vesztegetés elfogadása miatt indult nyomozás.

A Kúria végül az önkormányzat javára döntött. A tulajdonost pedig a helyiség visszaadására, valamint a 300 milliós tartozás megfizetésére kötelezték. A bírósági jogerős döntés után tavaly ősszel az önkormányzat új vezetése két ajánlattal kereste fel a tulajdonost, de ők ezt nem fogadták el.

