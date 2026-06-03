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Közérdekű Pósfai Gábor Rendőrség

Telex: a budapesti után az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét is felmentették

mfor.hu

A Telex információi szerint felmentették tisztségéből az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét, dr. Balogh János rendőr altábornagyot.

A portál értesülései szerint ezt szerdán reggel jelentették be a rendőri vezetőknek. Balogh János 1990-ben kezdte rendőri karrierjét nyomozóként Sopronban, a kétezres évek elején a terrorelhárításban dolgozott, 2010-ben a készenléti rendőrség parancsnoka volt, és 2018-ban nevezték ki országos rendőr-főkapitánynak.

Szerdán napközben a Telex levélben kereste meg a Belügyminisztériumot, hogy megtudja, hivatalosan mikor jelentik be a döntést, és a felmentett vezető utódját mikor nevezik ki. A cikk megjelenése után nem sokkal az alábbi választ kapta a portál a Belügyminisztériumtól:

„A Belügyminisztériumhoz elektronikus úton érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy a tárca a jövőben is hivatalos közlemények útján tájékoztatja a lakosságot az esetleges személyügyi változásokról.”

Pósfai Gábor belügyminiszter a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) informális találkozóján
Pósfai Gábor belügyminiszter a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) informális találkozóján
Fotó: Facebook/Pósfai Gábor

Pósfai Gábor szerdán délután posztolt arról a Facebookon, hogy délelőtt a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) informális, bemutatkozó ülést tartott, ahol a rendvédelmi szakszervezetek képviselőivel tárgyalt a különböző ágazati állományokat érintő problémákról, és arról, hogy a belügyminiszter hogyan képzeli el a jövőben a rendvédelmi dolgozókkal és az érdekvédelmi szakszervezetekkel való kapcsolattartást.

A Belügyminisztérium szerdán jelentette be, hogy Pósfai felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt is, amiről bővebben ebben a cikkben írtunk:

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