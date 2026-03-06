Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

A párt azt már korábban nyilvánosságra hozta, hogy kik lesznek a lista első öt helyén: A szavazólapon Magyar Péter, Rost Andrea, Gajdos László, Forsthoffer Ágnes és Kapitány István neve szerepel majd ezekben a pozíciókban.

A lista első 30 helyén megtalálható a hatodik pozícióban Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője. De ott van a párt másik két alelnöke, Radnai Márk (a 7. helyen) és Tarr Zoltán (a 9. pozícióban) is.

Hegedűs Zsolt, a Tisza egészségügyi szakértője a 11., Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője a 12. helyet kapta meg. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, hajdúszoboszlói képviselőjelölt a 16. pozícióban található. Nagy Ervin színész, dunaújvárosi képviselőjelölt a 18., Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője a 21. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, budafok-budatétényi képviselőjelölt a 22. helyen áll.

A teljes listát a Telex cikkében böngészheti.