Közérdekű Magyar Péter Választás 2026

Teljes lett a Tisza országos listája, kiderült, hová kerültek a legismertebb nevek

mfor.hu

Elkészült a Tisza Párt országos listája, amit pénteken adtak le a választási irodának.

A párt azt már korábban nyilvánosságra hozta, hogy kik lesznek a lista első öt helyén: A szavazólapon Magyar Péter, Rost Andrea, Gajdos László, Forsthoffer Ágnes és Kapitány István neve szerepel majd ezekben a pozíciókban.

A lista első 30 helyén megtalálható a hatodik pozícióban Orbán Anita, a Tisza külügyi vezetője. De ott van a párt másik két alelnöke, Radnai Márk (a 7. helyen) és Tarr Zoltán (a 9. pozícióban) is.

Hegedűs Zsolt, a Tisza egészségügyi szakértője a 11., Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője a 12. helyet kapta meg. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, hajdúszoboszlói képviselőjelölt a 16. pozícióban található. Nagy Ervin színész, dunaújvárosi képviselőjelölt a 18., Kármán András, a Tisza költségvetési és adópolitikai szakértője a 21. Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke, budafok-budatétényi képviselőjelölt a 22. helyen áll. 

A teljes listát a Telex cikkében böngészheti.

Újabb mélypontra süllyedt a magyar-ukrán viszony, videót posztolt a kormány a pénzszállítók elfogásáról

A Terrorelhárítási Központ felvételén a teljes rajtaütés látható.

Ukrán delegáció jön Magyarországra, hogy tisztázza az elfogott pénzszállítók ügyét

Budapestre utaznak az Oschadbank (ukrán állami takarékbank) lefoglalt járművei és pénzszállítói ügyében a pénzintézet munkatársai. 

Ománból is hazahozzák a magyarokat, de még napokat kell várni

Ammán, Sarm es-Sejk, Dubaj és Rijád után hétfőn az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre, amellyel olyan magyarokat szállítanak haza, akik a Közel-Keleten rekedtek a háború miatt.

Közölte Szijjártó Péter, hogyan juthatnak haza a Közel-Keleten rekedt magyarok

Itt a mentesítőjáratok menetrendje. Most állítják össze az utaslistákat. Csütörtökön és pénteken is indulhat egy gép Dubajból, a hétvégén kerülhet sor Katarra.

Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Az Emirates is elkezdett járatokat indítani.

Ismét találkoztak a tenisz szerelmesei

A hivatásos  teniszezők életét a versengés, az eredmények hajszolása jellemzi. A profi teniszezők valóságáról tett őszinte vallomást legutóbb a Dubajban játszó Daniil Medvedev, csatlakozva többek között Iga Swiatek, Carlos Alkaraz és Novak Djokovic korábbi véleményéhez. Mindannyian arra panaszkodtak, hogy az ATP pontok gyűjtési kényszere miatt évente negyven héten kell játszaniuk, utazva versenyről versenyre, ami a játékosok túlterheléséhez, gyakori sérülésekhez vezet. 

Irán miatt már ezernél is több magyarnak kellene segítség

Jócskán megugrott a nap elejéhez képest a konzuli védelemért folyamodók száma.

Iráni konfliktus: már 12 járatot töröltek Budapesten

Légtérzár van Izraelben és Iránban, de a környékre sem repülnek utasszállítók. 

Elrontották a tendert: nem lesznek új HÉV-szerelvények ebben az évtizedben

Vitézy Dávid azt is elmondta, mi volt a probléma.

Elesett Győr felé az M1-es, 3 kilométeres torlódás alakult ki

Baleset miatt lezárták az M1-est Bicskénél Győr felé.  

