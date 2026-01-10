Terézváros az Airbnb után a szerencsejátékok ellen lépett fel

A közbeszédben kevesebb szó esik a szerencsejáték-függőségekről, mint az alkoholról vagy a drogról, pedig ezt legalább olyan nehéz gyógyítani és nemcsak az életvitelnek vagy az anyagi helyzetnek tesz rosszat, hanem tönkreteszi a függő és családja egész életét.

A Terézváros Magazinban korábban szakemberek nyilatkoztak a témában, majd leírtak egy konkrét esetet. Egy súlyos drog- és játékfüggő fiatalember vállalta, hogy történetével beszáll az edukációs kampányba.

Az, hogy az államnak – szerte a világon – komoly haszna van a szerencsejátékokból, köztudott. (Akár az alkoholból.) Az elmúlt húsz évben ráadásul ez a műfaj „demokratizálódott”: a nyugdíjasok szolid lottózási szokásától és a csak kevesek által megengedhető luxuskaszinókon túllépve, elérkezett a nyerőgépek után az online korszak. Ma már bárki, bárhol, bármikor játszhat, aki akar, van, aki szórakozásból, más súlyos pénzekért. Mondjuk kedd délelőtt, a 7-es buszon utazva.

A közösségi médiában özönlenek a hirdetések. Az, hogy nincsenek magyar-magyarra fordítva, nem zavarja a megcélzott korosztályú játékosokat. „Töltsd fel a zsebi szórakozásodat. A spinboulevard gyorsan és simán fut minden telefonon – készen áll, amikor csak jön a hangulat. Nincs letöltés, nincs korlát, csak tiszta játék útközben”. Mi van, ha tablet lapul a hátizsákban? „Élvezd a sebesség és stílus tökéletes egyensúlyát. Játssz kedvenc témáidat táblagépen lenyűgöző élessel és könnyed irányítással.”

A földi kaszinók – új fogalom! – a műfaj régi klasszikusai. Ahogy az egyik hazai szakportálon megjelent cikk szerzője fogalmaz: „egészen nem csoda, hogy a magyar fővárosban kaszinótermeket találunk. És Magyarország fővárosában egészen 5 földi kaszinó található, és ezek mind egy céghez tartoznak. Az utóbbi tény azt is előrevetíti, hogy a játékosok a legtöbb helyen ugyanazt kapják, mint a többinél, és csak olyan eltérések lehetnek, mint mondjuk az asztalok száma vagy a fizetési lehetőségek.”

Az online játék, vagy a gépezés nagy üzlet, reklámra is alkalmas, főleg egy bizonyos korosztály körében. Egy, a kreativ.hu-n 2023-ban megjelent pr-cikk szerint „A K&H Gamervilág Bankja elnevezésű kampánya a Twitchen Kiss Ádám és 2Okos gamer influenszerek élő adásaiban, illetve a social felületeiken, valamint a bank célzott banner- és social-kampányában fut. A kampány célja a K&H innovatív digitális termék- és szolgáltatásfejlesztésének népszerűsítése, melynek köszönhetően a banki ügyfelek könnyebben és gördülékenyebben intézhetik a mindennapi banki teendőiket.”

A magyarok egyre nagyobb aránya – stabilan 3,5 millió 18 és 65 év közötti felhasználó – játszik valamilyen online játékkal egy felmérés szerint. Ez inspirálta az alkotókat, hogy a K&H innovatív image-ét erősítsék egy rendhagyó kampánnyal, amely a gaming univerzumban szórakoztató módon hívja fel a figyelmet a K&H számlanyitási akciójára, és átélhetővé teszi a digitális bankolás előnyeit.

A kampányban a Mastercarddal és a Riot Gamesszel közösen mozgatják meg a hazai League of Legends rajongókat. A választás nem véletlenül esett a League of Legendsre, hiszen havi 100 millió aktív felhasználóval a világ egyik legnépszerűbb játéka, a hazai gamerek körében pedig toronymagasan az első helyen áll 810 ezer fős (!) rajongótáborral – olvasható a kreativ.hu.-n.

A „gamer” angol eredetű szó, jelentése játékos, a kifejezést elsősorban azokra a személyekre használják, akik szenvedélyesen, gyakran az átlagnál jóval többet és elhivatottabban játszanak számítógépes, konzolos, mobil játékokkal. A gamerek lehetnek alkalmi játékosok, de sokan profi szintre is eljutnak, akár versenyeznek is, és a játékkal kapcsolatos közösségi, gyűjtögető tevékenységekben is részt vesznek. Több időt, energiát és pénzt fordítanak a játékokra és az ahhoz szükséges hardverekre.

A videójátékok nem tűnnek olyan veszélyesnek, hiszen aki játszik, sokszor otthon teszi, igaz, órákig elmerül benne fülhallgatóval a fején és teljesen kikapcsolódik a való világból, a saját életéből meg a családéból is. Nehéz megállni egy bizonyos szintnél, persze nem lehetetlen.

Terézváros ebbe is beleáll

Magyarországon a szerencsejátékok jelentős része engedélyezett, mert sok bevételt hoz az államnak, a kaszinótól a játékgépekig és persze a lottóig. Azt, hogy valahol hirdetik is, mennyit nyom a latba? – kérdeztük a terézvárosi önkormányzattól.

„Erre egy addiktológus bizonyára jobban tudna válaszolni” – jött a reakció. „Egy szerencsejátékfüggőtől elhangzott mondatokra tudunk visszautalni, miszerint egy átlagember ezek mellett a hirdetések mellett elmegy, mert azt se tudja miről szól. Viszont egy játékfüggő, ha szerez egy kis pénzt, kihegyezett ezekre a hirdetésekre, hívó szavak a számára, hogy játsszon, vegyen részt újabb és újabb fogadási lehetőségekben. Ilyen szempontból az online tér a legveszélyesebb, ahol folyamatosan bombázzák a függőt a hirdetések, felugró ablakok.”

Arra a kérdésre, hogy létezik-e elég „elvonó”, pszichológiai segítség, hajlandók-e elmenni az érintettek a kezelésekre, az önkormányzatnál azt a választ kaptuk, hogy elérhető Magyarországon a szakszerű segítség, akár tb-alapon is. Magánrendeléseken szintén foglalkoznak pszichológusok és addiktológusok ezzel a típusú függőséggel. Működik terápiás osztály is. Viszont a függőségek között általában kevés szó esik konkrétan a szerencsejáték-zavarról. Csekély a tájékoztatás, és kevesen tudják, pontosan hova, kihez fordulhatnak, ha már betegségtudatuk van. Az önkormányzat éppen azért indította a kampányt, hogy a gyakorlatban már meglévő segítségeket is felsorolja, elérhetővé tegye az erre szolgáló oldalon.

A szerencsejátékok súlyosabb esetben a tönk szélére vezetnek – kérdés, kaphatnak-e az érintettek segítséget az önkormányzatoktól, vagy máshonnan? Nos, Terézváros éppen azért indította a szerencsejáték-függőséggel kapcsolatos kampányát, hogy megmutassa, van segítség. Együttműködik a terézvárosi székhelyű Ébredések Alapítvánnyal, anyagilag is támogatja azt, melyen keresztül az itt élő betegek ingyenes segítséget kaphatnak addiktológustól, pszichiátertől, pszichológustól.

A függő ember nemcsak magának árt. Van-e segítség a sokszor nyomorba döntött családoknak? Kérdésünkre azt válaszolták az önkormányzatnál, hogy van, és nem tesznek különbséget aszerint, hogy valaki miért került pénzügyi nehézségbe. Egyszeri és tartós támogatásokat is tudnak nyújtani a rászorulóknak.

Tanulságos eset

A kerületi magazin bemutat egy tipikus életutat, bár az esetek többségében azért nem ilyen nehéz családi helyzet készteti a fiatalokat erre az életmódra. A függőségek sokszor összeadódnak. A kamasz fiú 13 évesen kezdett drogozni, egy év múlva intravénás szerhasználó volt. Két évvel később túladagolás miatt az Uzsoki Utcai Kórházban kötött ki, elsorvadt izmokkal, lélegeztetőgépen vegetált. A szerveit, a teste állapotát egy nyolcvanéves emberéhez hasonlították az orvosok.

Később belesodródott a szerencsejátékba. A szülei korán elváltak, az édesanyja lelépett, a nővérét tizennyolc évesen kidobták otthonról, így az apja nevelte, vagyis inkább vele élt egy fedél alatt. Az apa sokat dolgozott, sosem volt otthon, amikor mégis, frusztrált, ideges és bántalmazó volt. Húszéves koráig elmondása szerint a kaszinónyereségből és a dílerkedésből 150-200 milliót játszott el. Napokat töltött az Atlantis kaszinóban, a Kassai téren, bedrogozva. „Ki se jöttem onnan. Se fürdés, se alvás” – idézi fel.

Kisgyerekként már ADHD-val (figyelemzavarral) diagnosztizáltak, a szer erre még inkább rátett. Rögtön elkezdte kutatni, hogy egyáltalán mi az a drog, és hogy hol lehet beszerezni. Tizenöt-tizenhat évesen napi öt-hat óra melóval annyit keresett, hogy a drogra és a játékra is elég volt. Mint mondta: „Eleinte csak lottózókban tippmixelgettem. Ott hallottam két öregtől, hogy a kaszinókban van valami „rabló”, aminek a karját kell húzgálni, és akkor csilingel a sok lóvé.”

Korai öröm? A képünk illusztráció

Fotó: DepositPhotos.com

Amikor bekerült az Uzsokiba, fogalma se volt, mi történik vele. A kórházban elkezdődtek a pszichoterápiái, az intravénás drogokat pedig egyik napról a másikra letette. Másfél évig szenvedett az elvonási tünetektől, maradtak a könnyű drogok és a játék, amivel próbálta elterelni a figyelmét a szenvedéstől. Még csak húszéves volt, de már a kaszinózásból is kiégett, és magányos lett. Játék közben egyedül ült egy szobában a laptop előtt vagy egy kaszinóban úgy, hogy nem nagyon ismert senkit.

Elhagyta hát a játékot is, újabb szer kellett, hogy segítsen elviselni a mindennapokat: marihuána, és egyéb keresztfüggőségek, mint a pornó és a cigi. De szakmai segítséggel kezd ezen túljutni. Azt mondja, tavaly július óta nem szívott, a pornóról is leállt és a dohányzását is kordában tartja. Néhány héttel ezelőtt el tudta mondani magáról, hogy tizennyolc év függőség után teljesen tiszta. Aztán két hét visszaesés következett, mert egy játékfüggő pácienstársától kapott egy fülest egy ázsiai online tőzsdei sportfogadási oldalról. Kipróbálta, és azonnal berántódott.

„Amit nagyon sajnálok az életemben, az az, hogy nem igazán vagyok boldog. Talán csak az utazás, az extrém helyzetek, a hegymászás, az ejtőernyőzés vagy a sziklamászás okoz örömet… Az is leginkább free szólóban, mindenféle biztonsági eszköz nélkül – egyedül” – vont konkluziót.

Ami a legszomorúbb, hogy szerinte egy függő teljes gyógyulásra sosem számíthat, de megismerheti önmagát. Jelenlegi célja, hogy jurtában szeretne élni, be akarja járni Ázsiát. Most egy hajléktalanszállón szociális segítőként tevékenykedik, ahol rengeteg függőnek mesél a tapasztalatairól.