Terézvárosban eljött a leragasztás ideje az Airbnbzőkre

Hatályba lépett a népszavazás eredményeként bevezetett tiltás a hatodik kerületben.

Tizennégy hónapos felkészülési idő után, a lakók döntése alapján 2026. január 1-jétől tilos a rövid távú szálláshely-szolgáltatás (Airbnb-zés) az egyéb- és magánszálláshelyeken a hatodik kerületben. Kizárólag szállodák, panziók és közösségi szálláshelyek működhetnek legálisan – írja a hatodik kerület önkormányzata keddi Facebook posztjában.

A társszervekkel, így a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és a rendőrséggel együtt már folyamatosan ellenőrizzük a szálláshelyeket, és akár több millió forintos bírság is kiszabható az illegális szálláshelyek üzemeltetőire – teszik hozzá.

Már nem látják szívesen az ilyen vendégeket
Fotó: Facebook/Terézváros

„Tiltott tevékenység, rövid távú lakáskiadás miatt hatóság eljárás indult” – ilyen feliratú piros plakátot ragasztanak azoknak a terézvárosi ingatlanoknak az ajtajára, amelyek a tiltás ellenére továbbra is Airbnb-n keresztül adják ki ingatlanjaikat rövid távra – írja a HVG.

Terézvárosban 2024 szeptemberében tartottak népszavazást a rövid távú lakáskiadás tiltásáról. A 20,52 százalékos részvétellel zajló szavazáson a voksolók 54 százaléka támogatta a tiltást.

Ez ellen tavaly nyáron száz Airbnb-tulajdonos is tiltakozott, de a döntés mellett a polgármester ekkor is kiállt. A rendelet alkotmányossági vizsgálatát a budapesti kormányhivatal kezdeményezte 2025 júliusában. A Kúria azonban novemberben kimondta, hogy Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes. A bíróság a kormányhivatal indítványát elutasította, vagyis a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű.

