2p
Közérdekű Budapest Közösségi közlekedés Lázár János

Tév- és rémhíreket cáfol a minisztérium

mfor.hu

Új tendert írnak ki a HÉV-ek megújítására. Ha nem lesz uniós pénz, akkor saját forrásból is megfinanszírozza a kormány a projektet.

Nem marad el a HÉV-flotta megújulása a tév- és rémhírekkel szemben, a kormány sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) csütörtökön az MTI-vel.

Közölték: a most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg. „Módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írunk ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítjuk” – írták.

„A szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mondunk le: már vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetjük hozzá. 1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak vasútiinfrastruktúra-fejlesztések az országban, a megmaradt forrásnak tehát bőven van másik helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudjuk fektetni”

- fogalmazott a tárca.

A tender eredménye az utasokat tehát sem rövid-, sem hosszabb távon nem érinti, hiszen az új járművek beszerzéséig a HÉV üzemeltetése továbbra is biztosított, 2030-ig pedig minden kitűzött HÉV-fejlesztést végrehajtunk – hangsúlyozta az ÉKM.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Mit találtak ki már megint Gulyás Gergelyék – kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót

Mit jelentenek be Gulyás Gergelyék? Kövesse velünk a csütörtöki Kormányinfót!

Percről percre tudósítunk a bejelentésekről, kérdésekről, válaszokról. 

Meglepő, hogy miben erősítettek be tavaly a parlamenti képviselők

Pénz a párnacihában – ők a magyar parlament készpénz-bajnokai

A legfrissebb vagyonnyilatkozatok alapján több mint 50 százalékkal bővült a hazai országgyűlési képviselők készpénzállománya az egy évvel korábbihoz képest. Az élen a kormánypárti képviselők állnak. 

Nem találja ki, hányan mentek gyorsabban januárban a megengedettnél

Többszáz gyorshajtót mértek be Budapesten egy hónap alatt.

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Hamarosan fontos levél tűnhet fel a postaládában

Már postázzák a választási értesítőket.

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

Erre senki se számított: tízből kilenc palackot visszaváltottak a magyarok

A MOHU REpont visszaváltási rendszerében több mint 3 milliárd italcsomagolást váltottunk vissza Magyarországon 2025-ben, ami a piacra dobott italcsomagolások csaknem 90 százaléka. A visszaváltópontok száma is jelentősen bővült, és az egy főre jutó visszaváltott palackok száma is nőtt az előző évhez képest. A REpontokon visszaváltott palackok hulladéka újra lesz hasznosítva, így megvalósul a körforgás. 2025-ben már megjelentek a boltokban az első olyan palackok is, amelyek alapanyaga a REpont automatákban visszaváltott palackokból készült. 

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

Autósok figyelem: négy és fél éves mélyponton a benzin ára

2021 őszén volt 551 forint a benzin.

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Itt van minden, amit a januári rezsistopról tudni lehet

Közleményt adott ki az MVM a részletekről.

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Figyelem: nagy változás történt a napelemeknél

Több ponton módosult az Otthoni Energiatároló Program (OETP) szabályozása, dokumentációja.

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Bombafenyegetést kapott több iskola és intézmény – ukrán nyelven

Összesen hét oktatási intézménybe és kilenc közintézménybe érkezett ukrán nyelvű bombafenyegetést tartalmazó email pénteken – közölte az ORFK.

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

Az év első nagy kormány-Budapest csörtéje: hatósági inkasszó a fővárossal szemben

A kötelezettségeket mindenkinek meg kell fizetnie – a Magyar Államkincstár hatósági inkasszót nyújtott be! – erről posztolt a közösségi oldalán Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168