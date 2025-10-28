Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Autópiac, járműipar

Tizenéves olcsó benzines – ezt keresik a magyarok az autópiacon

mfor.hu

Az idén szeptemberben a hazai használtautó-piacon kínált személygépkocsik 38,3 százaléka volt 2,5 millió forint alatti, 26,8 százaléka 2,5-5 millió forint közötti, 21,6 százaléka 5-10 millió forintos árkategóriába tartozott, míg 13,4 százalékuk 10 millió forint fölötti volt a használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden kiadott szeptemberi jelentése szerint.

Tavaly szeptemberhez viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 3,4 százalékponttal csökkent, míg a 2,5-5 millió forint közöttieké 0,8 százalékponttal nőtt. Az előző év azonos időszakához képest az 5-10 millió forint közöttieké 2,3, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya több mint 0,3 százalékponttal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve idén szeptemberben a kínálati átlagár 5,6 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,4 millió forint volt.

A használtautó-piac internetes hirdetései szeptemberben túlnyomórészt, csaknem 50 százalékban (53 730 darab) benzinmeghajtású, 40,9 százalékban (44 460 darab) dízelmeghajtású személygépjárműveket kínáltak. A hibridmeghajtású gépkocsik (benzin és dízel együttesen) 4,1 százalékban (4520 darab), az elektromosok 5,3 százalékban (5710 darab) szerepeltek a felhozatalban. 2024 szeptemberéhez képest 690-nel kevesebb használt gépjármű volt elérhető. A használtautó.hu kínálatában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 33,4 százalékkal, a hibrideké 4,4 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 4,2 százalékkal nőtt, a benzinmeghajtásúaké 0,7 százalékkal, valamint a dízelmeghajtású autók száma 1,3 százalékkal csökkent.

A dízelmeghajtású autók 41,9 százalékkal többet, 220 ezer kilométert futottak, mint a benzinmeghajtásúak, amelyek átlagosan 155 ezret.

A meghirdetett benzines autók átlagosan 13,9, a dízeles autók 12,2 évesek voltak.

A dízeles személygépjárművek átlagéletkorában egy év alatt 1,7 százalékos emelkedés, míg a benzinesek esetén stagnálás volt megfigyelhető. A használt autók között a hibridgépjárművek a legdrágábbak, átlagáruk szeptemberben: 12,06 millió forint volt, egy év alatt 0,3 százalékkal csökkent. Ezzel párhuzamosan az elektromos gépjárművek ára egy év alatt 7,1 százalékos csökkenést mutatott.

A dízelüzemű autók átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek. Egy benzines autó minden egyes évvel 6,9 százalékot veszít az értékéből, míg a dízelesek esetében a csökkenés 7,8 százalékos. Az elektromosok személygépjárműveknél 8,0, a hibrideknél 6,3, százalék az évenkénti átlagos árcsökkenés, emellett minden megtett ezer kilométer 0,2 százalékkal mérsékli a gépjárművek árát. Az autó értékét a hengerűrtartalom 100 köbcentiméteres növekedése 3,3 százalékkal, addig a teljesítmény 10 kilowattos emelkedése 3,7 százalékkal növeli – írták.

(MTI)

 

