Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

mfor.hu

Taxikat ellenőriztek március végén Budapest belvárosában, az akcióban több súlyos visszaélést is feltártak. Volt olyan eset, amikor az utast kirívó módon túlszámlázták – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kedden az MTI-vel.

Azt írták, a társaság koordinálásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési Hatóság munkatársai átfogó akciót hajtottak végre a főváros forgalmas taxiállomásain és közlekedési csomópontjain. Az ellenőrzések célja az volt, hogy tetten érjék a jogszerűtlenül működő taxisokat, garantálva az utasok biztonságát és a szolgáltatás átláthatóságát. Az akció során több mint ötven járművet vizsgáltak meg.

A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy egyszerű utasként ellenőrizhesse a taxisok munkáját – írták. Az ellenőrzések során számos hiányosságot tártak fel. A leggyakoribb problémák között sorolták a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztását, a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működését, valamint az előírt arculati elemek hiányát.

Az ellenőrzés során két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól. Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást.

A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták – közölték. A BKK kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte a szolgáltatásellenőröket munkavégzés közben, ezért munkatársainak biztonsága és az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenléttel zajlanak.

(MTI)

800 forintra emelkedhet a gázolaj átlagára a héten a kutakon

18 forinttal emelkedik a héten a gázolaj, és 3 forinttal a benzin ára. A védett árakat ez nem érinti. 

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), megjegyezve, hogy már több mint 610 ezren véglegesítették az szja-tervezetüket.  

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.  

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Annyira sokan jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az plusz munkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.  

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

De nem mindenkinek jár a kedvezmény. 

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

De még van néhány óra a jelentkezésre.

Ketyeg az idő: már csak holnapig lehet a külföldön szavazóknak regisztrálni

Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra.

