Tizennégyszeres árat kért az utastól a taxis, ráfázott a trükközésre

Azt írták, a társaság koordinálásában a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közlekedési Hatóság munkatársai átfogó akciót hajtottak végre a főváros forgalmas taxiállomásain és közlekedési csomópontjain. Az ellenőrzések célja az volt, hogy tetten érjék a jogszerűtlenül működő taxisokat, garantálva az utasok biztonságát és a szolgáltatás átláthatóságát. Az akció során több mint ötven járművet vizsgáltak meg.

A BKK próbavásárlásokat is alkalmazott, hogy egyszerű utasként ellenőrizhesse a taxisok munkáját – írták. Az ellenőrzések során számos hiányosságot tártak fel. A leggyakoribb problémák között sorolták a pénzügyi bizonylat kiállításának elmulasztását, a bankkártyás fizetést biztosító POS-terminálok nem megfelelő működését, valamint az előírt arculati elemek hiányát.

Az ellenőrzés során két különösen súlyos jogsértést is feltártak. Egy esetben a járművezető a mintegy 2800 forintos viteldíj helyett 39 ezer forintot kért el az utasoktól. Egy másik esetben a sofőr érvénytelen taxiállomás-használati hozzájárulással, valamint lejárt tevékenységi engedélykivonattal végzett személyszállítást.

A Közlekedési Hatóság munkatársai a jármű rendszámát a helyszínen eltávolították, a forgalmi engedélyét pedig bevonták – közölték. A BKK kitért arra is, hogy az elmúlt időszakban több alkalommal is atrocitás érte a szolgáltatásellenőröket munkavégzés közben, ezért munkatársainak biztonsága és az ellenőrzések zavartalan lebonyolítása érdekében a jövőben a taxiellenőrzések fokozott rendőri jelenléttel zajlanak.