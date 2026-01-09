2p
Közérdekű Globális felmelegedés, szélsőséges időjárás

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

mfor.hu

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján arra figyelmeztetett, hogy péntekre az akár többórás ónos eső miatt a HungaroMet másodfokú riasztást adott ki, ezért aki teheti, autóval ne induljon útnak a csapadékos területeken – számol be róla a 24.hu.

A Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntekre várható extrém időjárási körülmények miatt csütörtökön kiadott közleményében azt írta: a hóeltakarításban, baleset-megelőzésben érintett szervezetek felkészültek a veszélyek elhárítására, folyamatosan együttműködnek azok csökkentése érdekében. A lakosság számára óvintézkedéseket javasolnak, illetve odafigyelést kérnek az idősekre, egyedül élőkre.

A Zalaegerszegi Törvényszék a honlapján azt közölte, hogy pénteken és a szombati munkanapon a zalai bíróságok csak általános ügyeletet tartanak, az ezekre a napokra kitűzött tárgyalásokat más időpontra helyezik át.

A Nagykanizsai Szakképzési Centrum jelezte: intézményeikben pénteken és szombaton online oktatásra állnak át, ezért kérik a diákokat, hogy ne induljanak el az iskolába.

Fordulat az influenzajárványban a legfrissebb adatok szerint

Az ország minden táján területén ugyanaz történt.

Narancssárga riasztás jött hófúvás veszélye miatt – gondolja meg, hogy útnak indul-e

Másodfokú riasztás van érvényben több megyében is.

Nincs elzárt település, a közműszolgáltatás mindenhol működik

Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) felkérésére az MVM januárban sehol nem kapcsolja ki a lakosági áram- és gázszolgáltatást.

Eljött a leragasztás ideje

Terézvárosban eljött a leragasztás ideje az Airbnbzőkre

Hatályba lépett a népszavazás eredményeként bevezetett tiltás a hatodik kerületben.

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

Tarr Béla

Elhunyt a 70 éves magyar rendező ikon. 

Több, mint 400 járatot törölt az amsterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

Megérte megvárni az új esztendőt a tankolással

Lent maradt a benzin és a gázolaj ára. 

Teljes a káosz a buszközlekedésben Magyarországon

Kedd reggel a télies útviszonyok miatt Volán-járatok megnövekedett menetidővel közlekednek, késésekre, kimaradó járatokra és egyes településeken kimaradó megállókra is kell számítani – írják a MÁV csoport honlapján.   

