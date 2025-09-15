Több mint 2,1 millióan adakoztak a személyi jövedelemadójukból

Az adóhatóság MTI-nek küldött közleménye szerint hétfőn közzétette a honlapján az szja 1 százalékos felajánlásban részesült civil kedvezményezettek és technikai számos kedvezményezettek adatait.

A letölthető kimutatások a civil szervezeteknél tartalmazzák a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét, míg a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, technikai számos kedvezményezetteknél a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát.

Több, mint 2 millióan döntöttek róla

Fotó: Depositphotos A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig. Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki – írták.

Az összevont adóalap után befizetett szja 1 százalékát egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatták fel a magánszemélyek. A felajánlásról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehetett rendelkezni – közölte a NAV.