Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Közérdekű Adó NAV

Több mint 2,1 millióan adakoztak a személyi jövedelemadójukból

mfor.hu

Idén több mint 2,1 millióan rendelkeztek érvényesen személyi jövedelemadójuk 1 százalékát, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) legfrissebb, hétfőn közzétett összesítése alapján 42 milliárd forint sorsáról döntöttek.

Az adóhatóság MTI-nek küldött közleménye szerint hétfőn közzétette a honlapján az szja 1 százalékos felajánlásban részesült civil kedvezményezettek és technikai számos kedvezményezettek adatait.

A letölthető kimutatások a civil szervezeteknél tartalmazzák a kedvezményezettek adószámát, nevét, székhelyét, míg a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát, technikai számos kedvezményezetteknél a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát.

Több, mint 2 millióan döntöttek róla
Több, mint 2 millióan döntöttek róla
Fotó: Depositphotos
A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek idén is hivatalból teljesíti a kiutalást szeptember 30-ig. Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki – írták.

Az összevont adóalap után befizetett szja 1 százalékát egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlhatták fel a magánszemélyek. A felajánlásról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehetett rendelkezni – közölte a NAV.

