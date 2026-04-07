2p
Közérdekű Adó NAV

Több mint 610 ezren már véglegesítették az szja-tervezetüket

mfor.hu

Az szja-bevallási határidő 2025. május 20-a, de akinek visszajár adó, annak érdemes minél előbb elfogadni a tervezetét vagy kiegészítve beküldeni a bevallást, hogy mielőbb megkapja a neki járó összeget – hívta fel a figyelmet kedden a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), megjegyezve, hogy már több mint 610 ezren véglegesítették az szja-tervezetüket.

 

A NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszatérítést. Csaknem minden kilencedik érintett már véglegesítette bevallását abból az 5,6 millióból, akinek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) idén is elkészítette tervezetét. Az adóbevallási tervezetek az eSZJA-oldalon érhetők el, itt kell őket átnézni, elfogadni, illetve szükség esetén módosítani, kiegészíteni. Aki még nem regisztrált az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra, érdemes minél hamarabb megtennie, hiszen így intézheti el legegyszerűbben bevallását. Aki jogosult valamelyik adóalap-kedvezményre (például családi kedvezményre, személyi kedvezményre, három-, négy- vagy többgyerekes, a harminc év alatti anyák vagy az első házasok kedvezményére), de tavaly év közben nem kérte a munkáltatótól, kifizetőtől az érvényesítést, akkor ennek is most van itt az ideje – emelte ki a hivatal.

A hivatal két új kisfilmmel is segíti az igénybevételt. Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet. A bevallási tervezetet ki kell egészíteni azokkal a jövedelmekkel is, amelyekről a tervezet nem tartalmaz adatot, ugyanakkor a magánszemélynek van információja vagy igazolása róla. Ilyen lehet például az ingatlan-bérbeadás vagy az ingó és ingatlanértékesítés jövedelme – hangsúlyozta a közlemény. Felidézték: a NAV 2017 óta készít a magánszemélyeknek tervezetet, az eSZJA pedig népszerűbb, mint valaha: idén március 13-a óta már 1,2 millióan tekintették meg a tervezetüket, ebből 615 ezren véglegesítették is, közülük 437 ezren módosítás nélkül fogadták el az adóhivatal által kiajánlott tervezetet.

(MTI)

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Érkezik az amerikai alelnök és vele a közlekedési Armageddon a fővárosba: itt vannak a részletek

Az amerikai alelnök látogatása miatt változik a főváros forgalmi rendje április 7-én, kedden délelőtt és délután, illetve április 8-án, szerdán délelőtt delegáció érkezése miatt, a korlátozások a tömegközlekedést is érintik – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfő délutáni tájékoztatásában az MTI-vel.  

Orbán Viktor: Fel kell függeszteni az orosz energiára kivetett szankciókat

Európában a helyzet kritikus, súlyos energiaválság közeledik, ráadásul napról napra gyorsuló ütemben  – erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában.

Annyian jelentkeztek át az április 12-i választásokra, hogy az plusz munkát adhat a szavazókörökben

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Ma sem maradunk lehallgatási ügy nélkül, a kormány és a Tisza is reagált

Egy egykor a Tisza Párthoz közel álló magyar üzletembert, F-et hosszabb ideig lehallgatta az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) – írta meg a 444.hu. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szerint a portál hamis tartalommal jelentette meg a cikkét.

Autósok figyelem: jön JD Vance, ha rossz helyen parkol, elviszik a gépkocsit

Az amerikai alelnök látogatása miatt április 6. és 8. között megváltozik a forgalmi rend Budapesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a police.hu oldalon.  

Örülhetnek a bérletesek: húsvéti ajándékot kaptak a MÁV-tól

De nem mindenkinek jár a kedvezmény. 

Melyik nagykövetségen fognak a legtöbben szavazni? Sokkal többen állhatnak sorba, mint négy éve

De még van néhány óra a jelentkezésre.

Csütörtök délután 4 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra.

A Budapest Közút eltávolítja a hidak szerkezeti elemeire kihelyezett választási plakátokat – közölte a társaság szerdán az MTI-vel.

Itt a lista: kiderült, mi miatt aggódnak leginkább a magyarok

Magyarország gazdasági, politikai helyzete miatt aggódnak leginkább a magyarok. A nemzetközi politikai bizonytalanság, beleértve a háborús konfliktusokat is, a legfontosabb problémák között szerepel – derül ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) által készíttetett új, országos reprezentatív kutatásból.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG