2p
Közérdekű Gyermekvédelem Orbán Viktor Pintér Sándor

Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

mfor.hu

Egy hónap alatt hetvenről harmincra.

Korábban hat csoportba osztották a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalokat, de mostanra már három is elég. A Telexhez eljutó információk szerint november végén még körülbelül hetven fiatalt tartottak fogva a javítóintézetben, de december végére már csak harmincan voltak, mert a többieket átszállították más intézetekbe. A portál úgy tudja, hogy javarészt a debreceni és a nagykanizsai javítókba szállították át a letartóztatásban lévő fiatalokat.

December 10-e óta a Belügyminisztérium irányítása alatt álló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felel az öt magyarországi – a Szőlő utcai, a rákospalotai, az aszódi, a debreceni és a nagykanizsai – javítóintézet irányításáért és fenntartásáért. A több tucat fiatal fogvatartott átszállításáról szóló értesülésünket nem cáfolta a BVOP Kommunikációs Főosztálya, csak elküldte ugyanazt a választ, amit hétfőn, amikor szintén az átszállításokról kérdezte őket a Telex.

A BVOP Kommunikációs Főosztálya december végén a portál két megkeresésére is azt válaszolta, hogy a javítóintézet „a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik”, de az átszállításokról biztonsági okokból nem tudnak részletesebb tájékoztatást adni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vége az eljárásoknak, visszakapja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

Visszakapja, de rögtön tovább is adja fegyverét Ruszin-Szendi Romulusz

A Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselésével kapcsolatos eljárásokat megszüntették.

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

Több iskola is online oktatásra áll át az időjárás miatt

Felhívást adott ki a Zala Vármegyei Területi Védelmi Bizottság a péntek délelőtt várható jelentős mennyiségű ónos eső miatt; a zalai bíróságok korlátozzák a működésüket, Nagykanizsán a szakképző iskolák online oktatásra állnak át.

Fordulat az influenzajárványban a legfrissebb adatok szerint

Fordulat az influenzajárványban a legfrissebb adatok szerint

Az ország minden táján területén ugyanaz történt.

Narancssárga riasztás jött hófúvás veszélye miatt – gondolja meg, hogy útnak indul-e

Narancssárga riasztás jött hófúvás veszélye miatt – gondolja meg, hogy útnak indul-e

Másodfokú riasztás van érvényben több megyében is.

Nincs elzárt település, a közműszolgáltatás mindenhol működik

Továbbra sincs elzárt település az országban, és a közműszolgáltatás is mindenhol megfelelően működik – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs szerda délutáni sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Érzékenyen reagált az MVM a rendkívüli hidegre

Az Energiaügyi Minisztérium (EM) felkérésére az MVM januárban sehol nem kapcsolja ki a lakosági áram- és gázszolgáltatást.

Eljött a leragasztás ideje

Terézvárosban eljött a leragasztás ideje az Airbnbzőkre

Hatályba lépett a népszavazás eredményeként bevezetett tiltás a hatodik kerületben.

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

13 csecsemőtápszert hívott vissza a Nestlé

Mikrobiológiai nem megfelelőség miatt a Nestlé Hungária Kft. tejalapú anyatej-helyettesítő tápszereket hívott vissza, miután az önellenőrzéskor végzett vizsgálat Bacillus cereus baktérium cereulide toxin jelenlétét mutatta ki – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kedden az MTI-vel.

Tarr Béla

Elhunyt Tarr Béla

Elhunyt a 70 éves magyar rendező ikon. 

Több, mint 400 járatot törölt az amsterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

Több mint 400 járatot törölt az amszterdami repülőtér, budapesti járatok is érintettek

A napok óta tartó havazás, fagy és a jeges záporok miatt kedden is több mint 450 járatot, köztük Budapestre induló repülőgép indulását is törölte az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér – tájékoztatott az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168