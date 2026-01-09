Több mint megfeleződött a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalok száma

Korábban hat csoportba osztották a Szőlő utcai javítóintézetben fogvatartott fiatalokat, de mostanra már három is elég. A Telexhez eljutó információk szerint november végén még körülbelül hetven fiatalt tartottak fogva a javítóintézetben, de december végére már csak harmincan voltak, mert a többieket átszállították más intézetekbe. A portál úgy tudja, hogy javarészt a debreceni és a nagykanizsai javítókba szállították át a letartóztatásban lévő fiatalokat.

December 10-e óta a Belügyminisztérium irányítása alatt álló Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felel az öt magyarországi – a Szőlő utcai, a rákospalotai, az aszódi, a debreceni és a nagykanizsai – javítóintézet irányításáért és fenntartásáért. A több tucat fiatal fogvatartott átszállításáról szóló értesülésünket nem cáfolta a BVOP Kommunikációs Főosztálya, csak elküldte ugyanazt a választ, amit hétfőn, amikor szintén az átszállításokról kérdezte őket a Telex.

A BVOP Kommunikációs Főosztálya december végén a portál két megkeresésére is azt válaszolta, hogy a javítóintézet „a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, a szolgálati feladatok ellátásához szükséges létszámmal működik”, de az átszállításokról biztonsági okokból nem tudnak részletesebb tájékoztatást adni.